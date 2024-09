Palmeiras vence Atlético-MG e assume a liderança do Brasileirão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2024 - 20:53 Para compartilhar:

O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado, 28, ao vencer o Atlético-MG por 2 a 1, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Essa foi a sexta vitória consecutiva do clube.

Raphael Veiga brilhou ao marcar os dois gols do clube em cobranças de pênalti. O Atlético-MG diminuiu a vantagem com um gol de falta de Hulk, mas foi insuficiente para evitar a derrota.

Agora com 56 pontos, o Palmeiras tem a mesma pontuação do Botafogo, mas leva vantagem no saldo de gols (26 a 21). A equipe paulista aguarda o resultado do jogo entre Botafogo e Grêmio, torcendo por uma derrota do time carioca para se isolar na liderança.

No primeiro tempo, o Palmeiras dominou o Atlético, com boas chances criadas, mas esbarrou em defesas importantes do goleiro Everson. Raphael Veiga abriu o placar aos 46 minutos, após pênalti de Igor Gomes.

Enquanto o Palmeiras se prepara para enfrentar o Bragantino no próximo sábado, o Atlético-MG, agora na nona posição com 36 pontos, volta suas atenções para as semifinais da Copa do Brasil, onde enfrentará o Vasco na quarta-feira, na Arena MRV.

A disputa entre Botafogo e Grêmio acontece ainda neste sábado, às 21h.