Palmeiras vai ao Sul para se consolidar no topo e tentar quebrar invencibilidade do Inter

Dois dos postulantes ao título do Brasileirão, Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira. No Beira-Rio, o duelo pode servir de demonstração de força de gaúchos, apontados como o time do melhor futebol do País, e paulistas, sempre competitivos e brigando no topo. A bola rola às 19h30 para o duelo, válido pela quarta rodada.

O Palmeiras jogará animado após ser protagonista de sua melhor apresentação no ano, com vitória convincente por 2 a 0 sobre o Corinthians, no dérbi disputado no último sábado. A vitória levou a equipe de Abel Ferreira à vice-liderança, com os mesmos sete pontos do líder Flamengo.

O Inter está em sexto, com cinco pontos, e não perdeu um jogo sequer em 2025. São 17 partidas seguidas sem derrota. O último revés foi o 3 a 0 sofrido para o Fortaleza na rodada derradeira do Brasileirão de 2024.

Abel Ferreira espera que seus atletas deslanchem na temporada e repitam atuações como o triunfo sobre o Corinthians. Atletas como Felipe Anderson e Vitor Roque têm evoluído nos últimos jogos, e Paulinho deixou boa impressão em sua estreia. O treinador vai dosar a energia de seus jogadores e rodar o elenco diante da maratona de partidas, sobretudo nesta semana, com três jogos seguidos fora de casa.

“É um momento importante, início de competições grandes como o Brasileirão, a Libertadores, em breve a Copa do Brasil. Temos de começar bem nessas competições internacionais e nacionais para poder ganhar confiança a cada jogo e dar oportunidade a todos os jogadores do elenco. São muitos jogos e acredito que vamos precisar de todo mundo”, constatou Paulinho.

O treinador perdeu Murilo e Marcos Rocha, ambos machucados. O zagueiro teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa direita, e o lateral, que havia voltado de lesão na partida anterior, sofreu um edema na panturrilha esquerda e voltará a ser desfalque.

O Inter se reergueu desde que Roger Machado chegou, em julho do ano passado, e foi transformado em campo, com modelo de jogo que prioriza a posse de bola. A equipe é especialmente forte em sua casa, o Beira-Rio, onde perdeu apenas um jogo sob o comando do técnico gaúcho, para o Botafogo, campeão brasileiro no ano passado. Neste ano, são sete vitórias em oito jogos.

“Os campeonatos nacionais você perde nas primeiras 10 rodadas e ganha nas 10 últimas. O importante é se manter entre os primeiros para ter fôlego para arrancar sobretudo num ano com uma parada para descansar e encher o tanque para fazer uma boa arrancada depois de julho”, disse Roger.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X PALMEIRAS

INTERNACIONAL – Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

PALMEIRAS – Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO – 19h30.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).