O Palmeiras está no Equador para enfrentar o Barcelona-EQU, pela terceira rodada da fase de grupo da Libertadores. Depois de ser derrotado pelo Bolívar-BOL, em La Paz, o Verdão busca sua primeira vitória fora do Brasil na edição deste ano da competição continental. Acontece que o desempenho como visitante tem sido de oscilação também em toda a atual fase da temporada. O time de Abel Ferreira vive um pequeno jejum de triunfos atuando longe de seus domínios por todos os torneios.







A última vez que o Palmeiras venceu um jogo fora de casa na Libertadores foi em junho de 2022, quando bateu o Cerro Porteño por 3 a 0, no Paraguai, pelas oitavas de final da competição. De lá para cá, atuou três vezes como visitante, mas sem conseguir vencer: empate com o Atlético-MG em 2 a 2, no Mineirão (pelas quartas de final), derrota para o Atlhletico-PR por 1 a 0, em Curitiba (semifinal), quando terminou a histórica série de 20 jogos de invencibilidade como visitante (recorde do torneio), e derrota para o Bolívar por 3 a 1, em La Paz, pela fase de grupos da edição de 2023

Se contarmos apenas a Liberta, faz quase um ano que o Verdão não comemora os três pontos longe de casa. Na temporada, porém, a equipe de Abel já venceu como visitante, acontece que ela não vive sua melhor fase nesse quesito. No momento, o Alviverde vive um jejum de seis jogos sem vencer fora de seus domínios somando Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

A última vitória palmeirense como visitante na temporada foi em 12 de fevereiro, quando bateu o Água Santa por 1 a 0, em Diadema, pela fase de grupos do Paulistão. De lá para cá foram quatro empates (Corinthians – Paulistão, Guarani – Paulistão, Vasco – Brasileirão e Tombense – Copa do Brasil) e duas derrotas (Água Santa – partida de ida da final do Paulistão e Bolívar – Libertadores).

No ano passado, além de alcançar essa invencibilidade história de 20 jogos sem perder fora de casa na Libertadores, o Palmeiras foi o clube de Série A com melhor aproveitamento como visitante: 63,8% dos pontos disputados e apenas quatro derrotas ao longo de 2022 (São Paulo – duas vezes, Athletico-PR e Internacional). No Brasileirão, o time de Abel perdeu apenas uma vez longe de seus domínios e foi na última rodada, contra o Inter, com o título garantido previamente.

Diante do Barcelona-EQU, o Verdão tentará colocar um ponto final nesse jejum na temporada e na Libertadores. Lembrando que na edição passada o Alviverde esteve em Guayaquil para enfrentar o Emelec-EQU, pela fase de grupos, e venceu por 3 a 1. Uma vitória também deixará a equipe palmeirense com mais tranquilidade em sua chave, pois hoje está empatada com três pontos com os outros três adversários, mas perde no saldo de gols pelos critérios de desempate do torneio.





