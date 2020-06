Palmeiras usa rede social para divulgar instituições que atuam contra a covid-19

O Palmeiras vai disponibilizar uma das suas redes sociais para divulgar organizações que auxiliam ou atuam diretamente na luta contra a covid-19, além de instituições de saúde que atuam no cuidado de pessoas impactadas pela crise. A iniciativa faz parte de mais uma campanha do programa “Por um Futuro Mais Verde”.

A divulgação será realizada diariamente por meio do recurso “stories” do Instagram oficial do Palmeiras, que atualmente possui 2,3 milhões de seguidores. A proposta é construir uma rede de apoio, dar visibilidade aos trabalhos de combate à pandemia e possibilitar uma conexão entre outras pessoas e instituições que desejam ajudar.

O processo para a publicação do conteúdo, porém, envolve antes o cadastro das entidades, a análise das informações fornecidas e a aprovação do pedido pelo clube. A campanha tem prazo ilimitado e as inscrições podem ser feitas no site oficial do clube.

“Nosso objetivo é usar a força da marca Palmeiras para divulgar organizações que estejam alinhadas com o nosso propósito de promoção da saúde e do bem-estar das pessoas. Neste momento, precisamos nos unir ainda mais e mostrar a força da torcida palestrina”, disse o diretor executivo de marketing do Palmeiras, Roberto Trinas.

Para participarem da campanha, as organizações precisam atender aos seguintes requisitos: ser uma instituição sem fins lucrativos, possuir um CNPJ ativo e regular, concordar com o Termo de Compromisso, realizar a solicitação por meio do site do Palmeiras na aba “Por um Futuro Mais Verde” e encaixar-se nas temáticas propostas para esta fase da campanha.