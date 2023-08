Palmeiras usa força total para reencontrar o Cruzeiro na Série A após três temporadas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 7:00 Compartilhe

Quando se fala em Palmeiras contra Cruzeiro no Brasileirão, o torcedor do time mineiro não tem boas memórias. Na última vez em que as equipes se enfrentaram, em 2019, o clube alviverde venceu o rival celeste por 2 a 0 em pleno Mineirão e decretou o rebaixamento dos mandantes para a Série B. Nesta segunda, os adversários voltam a se encontrar na primeira divisão após três temporadas. A bola rola às 19h em partida válida pela 19ª rodada do torneio, no Allianz Parque.

Desde então, as equipes viveram momentos bastante opostos. O Palmeiras passou a empilhar troféus. Em 2020, faturou o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Em 2021, novamente a Libertadores. Em 2022, foram a Recopa Sul-Americana, Paulistão e Brasileirão. Neste ano, já foram: Supercopa do Brasil e o Estadual mais uma vez. O Cruzeiro, por sua vez, ganhou apenas o Campeonato Brasileiro Série B de 2022.

Assim como foi nos últimos anos, neste momento os times também vivem momentos bem diferentes no principal torneio nacional. O Palmeiras ocupa a 5ª colocação com 31 pontos e precisa voltar a vencer para colar mais uma vez no pelotão da frente. O Cruzeiro, com 24 pontos na 11ª posição, sonha com melhores dias e quer encerrar uma incômoda sequência de quatro compromissos sem triunfar.

Reagir, entretanto, não será tarefa fácil para os mineiros. A equipe de Abel Ferreira chega com força total para o duelo diante da sua torcida. Além disso, o time alviverde vem empolgado pela classificação na Libertadores e também quer reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão já que vem de uma derrota para o Fluminense fora de casa. O técnico português, homenageado no meio de semana, treinou bastante finalização e transição de jogada.

O elenco palmeirense é bem familiar para o Cruzeiro. Ao todo, sete jogadores que hoje estão no Palmeiras também estiveram no último encontro das equipes em 2019. Dudu e Zé Rafael, autores dos gols da vitória, além de Weverton, Marcos Rocha, Raphael Veiga, Mayke e Luan.

Vencer o Palmeiras pode ser sinal de recomeço na Toca da Raposa. E o técnico Pepa terá a volta de importantes nomes para o compromisso no Allianz Parque. Suspensos contra o Botafogo, o goleiro Rafael Cabral e o atacante Wesley regressam ao time. Outro nome importante é Bruno Rodrigues, que desfalcou a equipe nos últimos dois compromissos em razão de um trauma no ombro esquerdo. Caso o treinador opte por preservá-lo, pode ir a campo com Rafael Papagaio.

