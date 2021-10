Palmeiras treina e tem conversa de Abel com o elenco, além dos retornos de Zé Rafael e Marcos Rocha Kuscevic, Gabriel Menino, Danilo e Mayke seguem fora em recuperação

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (14) e iniciou os preparativos para o duelo contra o Internacional, no domingo (17), no Allianz Parque. As novidades foram o meia Zé Rafael e o lateral-direito Marcos Rocha, ambos recuperados de lesão e em fase final de transição física.

Antes do treino, o treinador Abel Ferreira reuniu o elenco no campo para uma conversa. Na sequência, os titulares do empate com o Bahia na última terça-feira (12) realizaram atividades regenerativas e um trabalho com bola comandado pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Os demais atletas foram divididos em dois times para atividades técnicas: primeiro, simulações de jogo em campo reduzido; depois, transições com triangulações, cruzamentos e finalizações comandadas por Abel Ferreira e seus assistentes. Alguns jovens da equipe Sub-20 completaram o treinamento.

O zagueiro Kuscevic, substituído no intervalo do último confronto com dores musculares, foi desfalque na atividade e fez um trabalho à parte no gramado. O meio-campista Gabriel Menino sofreu uma entorse no tornozelo e seguiu cronograma de recuperação na parte interna do centro de excelência. Assim como Danilo, que trata de canelite em ambas as pernas, e Mayke, que se recupera de cirurgia no joelho direito.

O Palmeiras volta a treinar nesta sexta-feira (15), às 10h, na Academia de Futebol. Há sete partidas sem vencer, o Verdão volta a campo para enfrentar o Internacional, no domingo (17), às 16h, no Allianz Parque.

