Palmeiras treina com desfalques nas laterais na véspera de jogo da Libertadores

O Palmeiras encerrou nesta terça-feira sua preparação para o jogo contra o Emelec, pela fase de grupos da Copa Libertadores, com desfalques nas laterais. Mayke, que atua pela direita, Piquerez, pela esquerda, fizeram um trabalho em separado, ainda em processo de recuperação física.

Ambos não vão entrar em campo na noite desta quarta, no Allianz Parque, em São Paulo. Marcos Rocha vai ser titular na direita, enquanto Jorge atuará na esquerda – no início do dia o lateral sofreu ameaças e teve seu carro danificado nos arredores do CT palmeirense. Outras opções para as posições são Garcia e Vanderlan.





Mayke está fora do confronto porque se reabilita de uma lesão muscular. O uruguaio da lateral esquerda, por sua vez, se recupera de dores no tornozelo direito. Já o zagueiro Luan e o atacante Gabriel Veron fizeram atividades isoladas no gramados, no processo de reabilitação física de cada um.

O Palmeiras não apresentou prazo de recuperação para nenhum dos quatro atletas, que fazem falta ao técnico Abel Ferreira em razão da maratona de jogos das próximas semanas. O time paulista compete também no Brasileirão e na Copa do Brasil.

Por conta desta série de duelos, o treinador português poderá fazer mais mudanças na equipe nesta quarta. Uma provável escalação palmeirense teria Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Kuscevic, Gustavo Gómez e Jorge; Danilo (Gabriel Menino), Atuesta e Gustavo Scarpa; Breno Lopes, Wesley e Rafael Navarro.