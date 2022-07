Palmeiras trabalha com valor mínimo para negociar Veron e espera mais ofertas na janela Verdão garante que não irá ouvir propostas menores do que 10 milhões de euros (R$ 54,6 milhões), algo que o Porto sinalizou que poderia pagar. Mais ofertas são aguardadas

O Palmeiras já sabe quanto o Porto quer pagar por Gabriel Veron, mas os 10 milhões de euros (R$ 54,6 milhões) ainda não agradaram a diretoria do clube, que vê tal valor como o mínimo para iniciar qualquer conversa de negociação pelo jovem atacante. Além disso, são esperadas mais ofertas ainda nesta janela de transferências.

Segundo apurou o LANCE!, o Verdão foi avisado que o time português ofereceu tal quantia para contar com a joia alviverde o mais rápido possível, pois precisa repor a saída de um jogador da posição para o início da temporada europeia. No entanto, se depender dos dirigentes palmeirenses, por esse valor não há papo com essa velocidade. O Porto terá que aumentar a oferta se quiser o reforço.

Isso porque o Palmeiras entende que os 10 milhões (R$ 54,6 milhões) de euros são para início de conversa, para abrir uma negociação, mas não para fechá-la. Com uma multa de 100 milhões de euros (R$ 546 milhões), 10% disso é um valor considerado muito baixo para um jogador com tanto potencial. O jogo promete ser duro para o Porto.

Além da “batalha” pelos valores, os portugueses devem ter concorrência na janela. Um clube da Premier League deve fazer oferta em breve, sem contar times da Espanha e da Itália, que são considerados com mais potencial financeiro para investir no atacante. O Verdão aguarda a abordagem desses mercados nas próximas semanas, e espera ouvir valores maiores do que o do Porto.

A ideia de Leila Pereira e da diretoria de futebol é manter o elenco e não perder mais nenhuma peça até o fim do ano, tanto é que Scarpa fica até o fim de seu contrato, mesmo já acertado com o Nottingham Forrest-ING, pois o ganho esportivo está acima do financeiro, caso os ingleses quisessem pagar para contar com o meia antecipadamente.

No entanto, o episódio da balada durante a última semana pode ter sido um facilitador para que Veron se tornasse um jogador que o Palmeiras vai ouvir propostas e permitiria negociá-lo caso receba algo que considere importante a ponto de concretizar a venda. Vale destacar que ele não está descartado, nem será entregue “de graça”. Há o entendimento de que pode ser o momento da saída.

Aos 19 anos, Veron tem contrato com o Verdão até junho de 2026. Neste ano, são 34 jogos, um gol marcado, seis assistências e um pênalti sofrido, totalizando oito participações em gols. O atacante tem alternado momentos no time titular e na reserva em 2022, mas sua sequência acabou sendo interrompida por problema muscular e um corte no pé. Na ausência de Rony, ele tem sido a reposição.

