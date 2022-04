Palmeiras terá primeiro Dérbi na Arena Barueri e conta com histórico positivo no estádio Verdão jogou 28 vezes na arena que fica na região metropolitana de São Paulo, inclusive na histórica campanha da Copa de Brasil de 2012, vencendo a primeira partida da final





O Palmeiras não poderá receber o Corinthians no Allianz Parque para o Dérbi deste sábado, mas levou o jogo para um lugar que pode chamar de uma espécie de “segunda casa”: a Arena Barueri. Por lá, o clube tem quase 70% de aproveitamento e lembranças positivas da campanha do título da Copa do Brasil-2012. O estádio abrigará seu primeiro clássico entre esses rivais.

Ao todo, o Verdão disputou 28 partidas na Arena Barueri, sendo 17 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas (Internacional, Bahia, Fluminense e Coritiba), o que resulta em um aproveitamento de 69,05% dos pontos que disputou. Além disso, foram 49 gols marcados (1,75 por jogo) e 22 sofridos (0,79 por jogo).

Esse retrospecto é de time que parece jogar em casa, e de fato o estádio acabou abrigando o Palmeiras em certo período, principalmente durante a construção do Allianz Parque, entre 2010 e 2014. Naquele momento, havia um revezamento entre Barueri e Pacaembu, que também era usado pelo rival Corinthians, daí a necessidade de ter um outro local para poder jogar.

No ano de 2012, a Arena Barueri ficou bem marcada para o torcedor palmeirense durante a campanha da Copa do Brasil. Foi lá que o clube mandou seus jogos na competição de mata-mata que acabou conquistando.

Nas oitavas de final, recebeu o Paraná e goleou por 4 a 0, depois eliminou o Athletico-PR, nas quartas de final, com um 2 a 0, também eliminou o Grêmio, na semifinal, com um empate em 1 a 1. Todas essas fases foram decididas pelo Verdão “em casa”, com exceção da final contra o Coritiba, em que venceu por 2 a 0 no primeiro jogo em Barueri e depois empatou em 1 a 1 no Couto Pereira.

A maioria dos duelos que o Verdão mandou na Arena foi entre 2010 e 2012, disputando jogos do Paulistão, da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e do Brasileirão. Foram 22 jogos mandados em Barueri naquela época. No entanto, entre agosto de 2012 e janeiro de 2019, o Alviverde não atuou no estádio, retornando apenas para enfrentar o Oeste, pelo Paulistão, como visitante.

O último jogo que o Palmeiras levou para Barueri foi na última rodada do Brasileirão-2021, quando recebeu o Ceará e venceu por 1 a 0, com um time praticamente formado por garotos do time sub-20. Foi o único duelo em que o clube teve Barueri como casa depois de mais de nove anos de ausência.

Embora seja o primeiro Dérbi que Palmeiras e Corinthians disputarão no estádio, o Verdão já mandou um clássico em Barueri: contra o São Paulo, pelo Brasileirão-2012, que terminou empatado em 1 a 1, com direito a gol de Mazinho, também conhecido como “Messi Black”. O técnico era Felipão.

Vale lembrar que o Allianz Parque está indisponível para o Dérbi, porque vai receber o show “Amigos” nos dias 23 e 24 de abril (sábado e domingo). Além do clássico, o Palmeiras vai mandar na Arena Barueri o jogo com o Juazeirense, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no dia 30 (sábado), pois o estádio palmeirense será palco para o show da banda “Kiss”.

Confira os números do Palmeiras jogando na Arena Barueri:

28 jogos (25 como mandante)

17 vitórias

7 empates

4 derrotas

69,05% de aproveitamento

49 gols marcados (1,75 por jogo)

22 gols sofridos (0,79 por jogo)

