Palmeiras tenta quebrar tabu de 33 anos contra o Coritiba fora de casa no Brasileirão Última vitória do Verdão sobre o adversário pela competição aconteceu em 4 de outubro de 1989

O Palmeiras enfrenta o Coritiba neste domingo tentando muito mais do que apenas manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do clube paulista quebra uma sequência de 33 anos sem derrotar o adversário no Couto Pereira, palco do jogo.





A última vez que os paranaenses saíram de casa sem o resultado positivo contra o Verdão, no nacional, foi no dia 4 de outubro de 1989. Na ocasião, triunfo amplo dos visitantes: 3 a 1 com gols de Paulinho Carioca, Bandeira e Gaúcho.

Ao todo, de lá para cá, são 16 jogos sem vencer no Couto, sendo que 14 deles foram válidos pelo Brasileirão, totalizando dez vitórias do Coxa e seis empates.

Ainda considerando todas as competições, o time que hoje é comandado por Abel Ferreira conquistou uma única vitória um pouco mais recentemente. Em 25 de março de 1997, pela Copa do Brasil, a torcida comemorou o tento anotado por Marquinhos.

Tentando quebrar um extenso tabu negativo e conquistar o primeiro triunfo alviverde sobre o adversário fora de casa neste século, o elenco palmeirense se prende no título de ‘time a ser batido’ e deve entrar em campo com força máxima.

Vale lembrar que o Palmeiras lidera o Brasileirão com 19 pontos somados, enquanto o Coritiba tenta sair dos 15 para voltar ao G4.

Confira os últimos 16 jogos entre Coxa e Verdão no Couto Pereira:



Coritiba 1 x 0 Palmeiras – 17/2/2021 – Brasileirão

Coritiba 1 x 0 Palmeiras – 07/6/2017 – Brasileirão

Coritiba 2 x 2 Palmeiras – 15/6/2016 – Brasileirão

Coritiba 2 x 1 Palmeiras – 12/8/2015 – Brasileirão

Coritiba 2 x 0 Palmeiras – 23/11/2014 – Brasileirão

Coritiba 1 x 1 Palmeiras – 19/7/2012 – Brasileirão

Coritiba 1 x 1 Palmeiras – 11/7/2012 – Copa do Brasil

Coritiba 1 x 1 Palmeiras – 03/8/2011 – Brasileirão

Coritiba 6 x 0 Palmeiras – 05/5/2011 – Copa do Brasil

Coritiba 1 x 0 Palmeiras – 19/8/2009 – Brasileirão

Coritiba 2 x 0 Palmeiras – 11/5/2008 – Brasileirão

Coritiba 1 x 0 Palmeiras – 08/5/2005 – Brasileirão

Coritiba 0 x 0 Palmeiras – 19/9/2004 – Brasileirão

Coritiba 4 x 1 Palmeiras – 30/9/2001 – Brasileirão

Coritiba 2 x 1 Palmeiras – 27/10/1999 – Brasileirão

Coritiba 1 x 1 Palmeiras – 08/10/1997 – Brasileirão