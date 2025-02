Palmeiras tenta frear embalo do Corinthians e deslanchar no Paulistão

Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela primeira vez na temporada. Os arquirrivais duelam no Allianz Parque, nesta quinta-feira, às 20h, em dérbi que marca certa diferença de realidade entre as duas equipes no Paulistão.

Enquanto o Corinthians começou o ano como terminou, em boa fase, com sete vitórias em oito partidas, números que lhe garantem a melhor campanha do Paulistão até o momento, o Palmeiras ainda busca deslanchar na competição. São três triunfos, dois empates e uma derrota em seis partidas para a equipe treinada pelo português Abel Ferreira. Embora o time alvinegro seja mais regular, nenhum dos dois, porém, encantou neste início de ano.

Mas o Palmeiras deu indicações no último domingo, ao golear o Guarani por 4 a 1, que está tomando forma. Abel usou a escalação considerada ideal, sem um camisa 9 fixo, e deve repeti-la nesta quinta-feira, diante do rival contra o qual está invicto há seis anos no Allianz Parque – a última derrota foi no Paulistão de 2019, ano em que Felipão comandava o time.

“Dérbi é o jogo que mexe com o sentimento do torcedor. O dia após o clássico é sempre diferente para quem ganha. O torcedor tem a alegria de vestir a camisa para ir ao trabalho e à escola, fica de cabeça erguida e de peito estufado e a gente sabe que tudo isso depende da nossa performance”, afirmou o goleiro Weverton, que ostenta 400 jogos pelo Palmeiras.

Nos últimos seis anos, o clássico na arena palmeirense nunca terminou com vitória corintiana. Foram dois empates e quatro triunfos do Palmeiras, que ficou invicto no retrospecto geral por três anos, mas a série sem derrota caiu em novembro do ano passado, quando levou 2 a 0 em Itaquera.

“É uma memória muito boa, muito positiva, junto da nossa torcida. A gente sabe a importância da nossa torcida, mesmo cada um torcendo na sua casa, nos dando energia positiva para, se Deus quiser, ganhar esse jogo”, disse o atacante Yuri Alberto, que marcou um dos dois gols corintianos naquele dérbi.

Está na lateral direita a principal dúvida de Ramón Díaz para o clássico. O técnico do Corinthians ainda não sabe se terá o titular Matheuzinho em condições de jogo. Se não poder jogar, Léo Maná será escalado.

“É uma partida importantíssima, é um clássico, uma rivalidade muito grande”, resumiu Ramón Díaz. Ele tem rodado o elenco e escalou um time misto no último compromisso, a vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino fora de casa. O dérbi é a ocasião perfeita para o treinador testar sua escalação ideal dias antes da estreia na Libertadores, marcada para o dia 19 deste mês.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Maurício. Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS – Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martinez, Carillo e Igor Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto (Talles Magno). Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO – Raphael Claus.

HORÁRIO – 20 horas.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).