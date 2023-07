Palmeiras tenta encerrar série negativa enquanto Leila Pereira encara protestos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 7:30 Compartilhe

Enquanto a diretoria do Palmeiras trabalha sob pressão para reforçar o enxuto elenco, o time tem mais uma oportunidade de quebrar o jejum de vitórias no Brasileirão. Neste sábado, às 16h, enfrenta o Fortaleza no Allianz Parque, pela 16ª rodada da competição cujas possibilidades de título vê cada vez mais distantes.

A série negativa do Palmeiras no torneio nacional inclui cinco jogos sem vitória. Foram duas derrotas, para Bahia e Botafogo, e três empates, com Athletico-PR, Flamengo e Inter. Os tropeços deixaram a equipe muito longe do líder Botafogo e lhe tiraram do G-4. Com 25 pontos, 14 a menos que o primeiro colocado, o time de Abel Ferreira está em sexto e precisa vencer para não despencar ainda mais na tabela.

O Palmeiras tem dado sinais de desgaste e não joga mais há algum tempo o futebol que a consagrou como um dos times mais competentes do País e que lhe garantiu títulos importantes nos últimos anos. Até pilares do elenco, como Dudu, vêm sendo questionados.

“No futebol, essa oscilação faz parte. Toda equipe passa por momentos de adversidade, e com a nossa não é diferente. Tenho certeza de que, com o trabalho, a convicção e a consistência que temos trabalhando no nosso propósito, vamos dar a volta por cima. Logo os resultados vão voltar a aparecer e essa fase ruim vai ficar para trás”, acredita o volante Zé Rafael.

Mesmo assim, a diretoria não crê que seja necessário renovar o plantel. Pensa, apenas, em contratar um volante para repor a saída de Danilo, que já saiu há sete meses. O diretor Anderson Barros não teve êxito na busca. Ele e Leila Pereira consideram caras todas as alternativas analisadas para a posição por enquanto. A janela fecha no dia 2 de agosto.

A demora em reforçar o time, associada às promessas não cumpridas por Leila Pereira, motivaram a Mancha Alvi Verde, principal torcida organizada ligada ao clube, marcar um protesto para a manhã deste sábado em frente à entrada principal do Allianz Parque.

“A presidente Leila Pereira herdou um Palmeiras multicampeão e com as finanças em dia, e, contando com a boa vontade do torcedor, fez promessas que já se mostraram um engodo. “Palmeiras de todos”? “A melhor gestão da história”? “Eu não acredito no bom e barato”? “Patrocínio forte faz um time forte”? Tudo mentira, e, em consequência de tamanha inoperância, o palmeirense pode estar vendo o fim precoce da fase mais gloriosa da história do clube”, escreveu a organizada, para justificar a manifestação.

Desfalques contra o Internacional na rodada anterior em decorrência de dores na panturrilha, Dudu treinou durante a semana e deve jogar. Rony, outra baixa no Sul, também esteve em campo nas últimas atividades. Seu problema no tornozelo, porém, pode fazer com que Abel Ferreira tenha cautela e só use o camisa 10 quando ele estiver 100% recuperado.

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam pela 20ª vez no Brasileirão. A vantagem é do time paulista, que registra oito vitórias contra seis triunfos da equipe cearense, que tem 23 pontos e ocupa a nona colocação.

Na última rodada, o time de Juan Pablo Vojvoda foi surpreendido em casa ao perder por 1 a 0 para o Cuiabá. Caio Alexandre e Thiago Galhardo. Ambos cumprem suspensão após o terceiro amarelo e são as baixas do Fortaleza.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias