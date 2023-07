Palmeiras tenta deslanchar no Brasileirão antes de jogos decisivos na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 7:00 Compartilhe

O Palmeiras fecha neste domingo, às 16h, contra o América-MG, o mês mais negativo em termos de resultados na temporada. Depois de conquistar a única vitória em julho, sobre o Fortaleza, o plano é ganhar do penúltimo colocado do Brasileirão para melhorar seu aproveitamento no torneio e elevar o moral antes do primeiro dos dois jogos que definirá seu destino em 2023.

Na quarta-feira, o time de Abel Ferreira faz, no Mineirão, o primeiro dos dois duelos das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. A ideia é readquirir a confiança perdida com tropeços seguidos no Brasileirão e com a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil.

Parte dessa confiança voltou com o triunfo sobre o Fortaleza por 3 a 1, ainda que a atuação não tenha sido das melhores. Alguns dos titulares, como Raphael Veiga, voltaram a jogar bem e garotos como Luís Guilherme mostraram ser alternativas importantes para o treinador português.

“O Abel sempre me pede para ter confiança, fazer no jogo o que eu sempre fazia na base e, graças a Deus, aos poucos, vem dando certo”, afirmou o meia-atacante, promovido definitivamente ao elenco profissional neste segundo semestre.

É aos garotos que o técnico tem de recorrer como opções para mudar uma partida, uma vez que a diretoria continua parada no mercado, sem anunciar nenhum reforço nesta janela de transferência, que fecha na próxima quarta-feira.

Outra cria da base que deve ser mais uma vez aproveitada é o meia Jhon Jhon. É provável que ele novamente substitua Dudu, que foi ausência nos últimos dois jogos, algo raro na carreira do camisa 7. O ídolo palmeirense segue um cronograma individualizado devido a dores na panturrilha. A ideia é estar 100% para as quartas de final da Libertadores.

No Brasileirão, o Palmeiras soma 28 pontos e joga para continuar entre os quatro primeiros. Com um jogo a menos, o América deixou a lanterna na rodada anterior, ao arrancar empate com o Flamengo. Soma dez pontos e precisa desesperadamente ganhar em casa para, no futuro, deixar a zona de rebaixamento.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias