Palmeiras tem ‘tropa de choque’ experiente em decisões para tentar virar placar da final Verdão de Abel Ferreira nunca esteve em desvantagem para um segundo jogo de mata-mata, mas conta com jogadores "cascudos"

O Palmeiras talvez enfrentará um de seus maiores desafios com Abel Ferreira, neste domingo, no segundo jogo da final do Campeonato Paulista de 2022. Isso porque, na partida de ida, o Verdão perdeu por 3 a 1 para o São Paulo e, pela primeira vez, estará em desvantagem para a volta de um mata-mata com Abel Ferreira. Para reverter esse cenário, o time conta com uma “tropa de choque” altamente experiente em finais vestindo a camisa alviverde nos últimos anos.

Recentemente, o torcedor palmeirense tem visto sua equipe em finais consecutivas, principalmente de 2020 para cá. Com poucas mudanças no elenco desde então, muitos jogadores estão acumulando decisões no currículo e ganhando uma “casca” bastante incomum no futebol. Vale lembrar que alguns deles, como Marcos Rocha e Dudu, viveram finais antes de 2020.

Levando em conta apenas o retrospecto de Abel Ferreira, será a primeira vez em que time vai para um segundo jogo de decisão em desvantagem. Isso vale também para fases anteriores de mata-mata. Contra o São Paulo, o Verdão terá que vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis ou por três para definir no tempo normal. A aposta será justamente nessa experiência.

Nesse quesito, levando em conta os confrontos de ida e volta, dez jogadores possuem dez ou mais finais pelo Palmeiras: Danilo, Luan (lesionado e fora do jogo), Wesley, Dudu, Zé Rafael, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Raphael Veiga, Rony e Weverton. Como é possível notar, todos titulares de Abel Ferreira. Apenas Murilo e Piquerez, que devem estar no 11 inicial, não têm essa marca.

Dentre os nomes citados acima, Weverton é quem tem mais finais pelo Alviverde. Ao todo, o goleiro disputou 15 partidas desse tipo pelo clube, todas elas como titular. Sua primeira foi justamente em um Paulistão, em 2020, quando o Verdão se consagrou campeão e iniciou essa trajetória vitoriosa.

Rony e Raphael Veiga também têm 15 finais pelo Palmeiras, mas nem todas como titulares. O atacante disputou uma saindo do banco de reservas, enquanto o meia foi opção para o segundo tempo em duas oportunidades.

Marcos Rocha e Gustavo Gómez têm uma final a menos: 14, todas elas como titulares. O lateral acumula os jogos da decisão do Paulistão de 2018, mas perdeu os dois do Paulistão-2021 e o da final da Libertadores-2021. Já o paraguaio ficou ausente apenas da primeira partida da Recopa-2022.

Dudu, por sua vez, está somando finais desde 2015 e acabou não participando dessa era vencedora desde 2020 pelo empréstimo ao futebol Qatar entre a metade daquele ano e a metade do ano seguinte, quando retornou. Ao todo, o camisa 7 participou de 11 finais, todas elas como titular do Palmeiras.

Para este domingo, com a provável volta de Danilo, essa “tropa de choque” alviverde terá a responsabilidade de usar toda essa experiência de derrotas e vitórias para reverter uma situação inédita nos últimos tempos. A missão é difícil, mas nada melhor do que contar com esses especialistas para buscar mais um título para essa extensa galeria que o elenco atual está construindo.

Confira a lista dos jogadores do elenco com mais finais pelo Palmeiras:

Weverton – 15 finais (todas como titular)

Rony – 15 finais (14 como titular e 1 como reserva)

Raphael Veiga – 15 finais (13 como titular e 2 como reserva)

Marcos Rocha – 14 finais (todas como titular)

Gustavo Gómez – 14 finais (todas como titular)

Zé Rafael – 12 finais (11 como titular e 1 como reserva)

Dudu – 11 finais (todas como titular)

Wesley – 11 finais (4 como titular e 7 como reserva)

Luan – 10 finais (todas como titular) – não joga neste domingo

Danilo – 10 finais (6 como titular e 4 como reserva)

