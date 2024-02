Palmeiras tem Raphael Veiga de volta contra Mirassol para se recuperar de dérbi traumático

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/02/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Com uma semana livre para descansar e digerir o empate com o Corinthians que teve sentimento de derrota, o Palmeiras volta a campo neste sábado. Às 18h, enfrenta o Mirassol, em mais um compromisso na Arena Barueri, chamada pelos torcedores de “Crefisão”, já que o estádio é administrado pela Crefipar, uma das empresas da presidente Leila Pereira. O duelo é válido pela décima rodada do Paulistão.

O Palmeiras jogaria no meio de semana com a Portuguesa, mas a partida foi adiada para a próxima quarta-feira, dia 28. Por isso, Abel Ferreira deu dois dias de folga aos atletas – segunda e terça – e teve os outros três dias para treinar a equipe e corrigir os erros.

“Há muito otimismo de jogar e ganhar, como em todos os jogos. Esta semana foi mais larga, mas estamos focados em fazer um bom jogo e conquistar os três pontos”, afirmou o volante argentino Aníbal Moreno, que, em poucos jogos, conquistou a maioria da torcida.

Abel não deve fazer muitas mudanças na equipe. Em que pese o empate com gosto de derrota com o Corinthians, ele gostou do desempenho do time e absolveu alguns dos jogaram mal no clássico, sobretudo Weverton, muito criticado pela falha no dérbi. O goleiro fechou os comentários em seu Instagram e não deu entrevistas.

Certo é que Gustavo Gómez é baixa. O zagueiro é desfalque por causa de uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo. Sem o capitão, o jovem Naves é a opção para manter a formação com três zagueiros.

Existe a possibilidade de ele modificar o esquema em razão do retorno de Raphael Veiga, recuperado de uma infecção ocular. O meio-campista participou mais uma vez das atividades.

A dúvida recai sobre a possibilidade de jogar ou não com quatro meio-campistas. Se mantiver o esquema com três defensores, o técnico abrirá mão de um dos atletas do meio de campo.

O Palmeiras é o único invicto do Paulistão e lidera o Grupo B, com 18 pontos. Uma vitória sábado e um tropeço da Ponte Preta garante o time alviverde no mata-mata do Estadual.

O Mirassol é o vice-líder do Grupo C. Tem 14 pontos, um a menos que o Bragantino, o líder da chave. O time tem o artilheiro da competição, o atacante Dellatorre, autor de sete gols. Flaco López, argentino do Palmeiras, é o segundo maior goleador do torneio, com seis gols.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X MIRASSOL

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Ríchard Ríos (Naves), Zé Rafael e Raphael Veiga; Flaco López e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

MIRASSOL – Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley; Gabriel, Danielzinho e Chico Kim; Negueba, Dellatorre e Fernandinho. Técnico: Mozart Santos.

ÁRBITRA – Edina Alves Batista.

HORÁRIO – 18 horas.

LOCAL – Arena Barueri (SP).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias