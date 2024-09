Palmeiras tem Mundial? Fifa atualiza página de histórico do torneio e mantém clube fora

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 19:40 Para compartilhar:

Prestes a inaugurar um novo formato do Mundial de Clubes a partir de 2025, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou nesta semana mais detalhes sobre a Copa Intercontinental da Fifa, que será disputada ainda neste ano. Entre as informações apresentadas pela entidade, está uma atualização da lista de campeões mundiais do torneio, que não inclui o nome do Palmeiras entre os campeões.

No texto, o primeiro título reconhecido pela organização é o do Real Madrid, em 1960. Dali em diante, a Fifa passa a reconhecer os troféus como de campeões mundiais. Por isso, Corinthians, Internacional, São Paulo, Grêmio, Flamengo e Santos são os representes do Brasil na lista.

Oficialmente, o título do alviverde conquistado em 1951 na Copa Rio nunca foi reconhecido como um Mundial de Clubes pela Fifa. Porém, alguns posicionamentos da entidade criam uma interpretação ambígua do título palmeirense. No começo de 2024, por exemplo, a entidade máxima do futebol teve uma ata de uma reunião realizada em 2014 traduzida para o português e juramentada. Nesse documento, a Fifa teria reconhecido o Palmeiras como campeão do mundo.

Não houve um posicionamento oficial que definiu categoricamente o status do título da equipe, mas há um trecho que menciona um pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para reconhecer a Copa Rio de 1951 como título mundial. A ata tem a assinatura de Jerôme Valcke, então secretário-geral da organização.

Em outros momentos, a Fifa chega a citar o Palmeiras como “global champion” e “worldwide champion”, o que indicaria uma aceitação de que o clube teria conquistado, sim, um campeonato mundial de clubes. Em 2022, a Fifa também mencionou o time como campeão do mundo em uma entrevista com o atacante Rony durante a disputa da edição daquele ano. O Palmeiras foi vice campeão depois de perder a final para o inglês Chelsea.

No texto, há uma pergunta feita pelo entrevistador representando a Fifa que diz: “Palmeiras e Corinthians foram campeões mundiais uma vez cada. A oportunidade de superar seu maior rival (em número de títulos) te dá uma motivação extra?”, questiona.

Por isso, há uma grande dúvida sobre a validação, ou não, do título palmeirense como um Mundial de Clubes. Em 1951, as equipes participantes foram Juventus (Itália), Sporting (Portugal), Nice (França), Áustria Viena (Áustria), Nacional (Uruguai) e Estrela Vermelha (Sérvia). Todos eles campeões de suas ligas nacionais.