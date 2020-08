Palmeiras tem longa invencibilidade em estreias no Brasileirão Alviverde estreia no Campeonato Brasileiro de 2020 nesta quarta-feira (12), contra o Fluminense, e a última derrota no primeiro jogo aconteceu na abertura de 2008

O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (12) contra o Fluminense, às 21h30 no Maracanã, depois de se tornar campeão paulista ao bater o rival Corinthians, nos pênaltis.

Em função da decisão, o jogo contra o Vasco, marcado para a primeira rodada, precisou ser adiado e por este motivo o compromisso de abertura para o Alviverde será contra outro carioca.

O retrospecto do Palmeiras em estreias no Brasileirão tem sido bom. A última derrota aconteceu em 2008, para o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira. Na ocasião, o time também havia conquistado o estadual dias antes sob a tutela de Vanderlei Luxemburgo.

– A última conquista sempre é a melhor. As anteriores ficaram no currículo e agora vamos esquecer e pensar na próxima Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores que são maiores. Trocar o chip para colocar um que tem três: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores – disse Luxemburgo.

Desde então são sete vitórias e quatro empates. Em 2013 o Verdão estava na Série B e estreou com triunfo sobre o Atlético-GO por 1 a 0.

Últimas estreias do Palmeiras no Brasileirão:

​2019: Palmeiras 4×0 Fortaleza

2018: Botafogo 1×1 Palmeiras

2017: Palmeiras 4×0 Vasco

2016: Palmeiras 4×0 Athletico Paranaense

2015: Palmeiras 2×2 Atlético-MG

2014: Criciúma 1×2 Palmeiras

2012: Palmeiras 1×1 Portuguesa

2011: Palmeiras 1×0 Botafogo

2010: Palmeiras 1×0 Vitória

2009: Palmeiras 2×1 Coritiba

