‘Palmeiras tem estrutura pra sonhar com o Mundial’, diz Sormani após conquista da Libertadores

Após a conquista dramática da Taça Libertadores sobre o Santos neste sábado, o comentarista do grupo Disney, Fábio Sormani afirmou, durante o “SportCenter”, que o Palmeiras tem possibilidade de ganhar o Mundial de Clubes, que começa nesta quinta-feira, 04 de fevereiro. Para o comentarista, o clube paulista tem estrutura para bater de frente contra o Bayern de Munique.

– Existe a possibilidade de ganhar o Mundial. Existe, sim, senhor. Acho que o Palmeiras tem estrutura, organização, time, um técnico muito competente, uma comissão técnica muito capaz – explicou o comentarista.

– O Palmeiras pode, sim, senhor, ir para a disputa do Mundial com o sonho de conquistá-lo. Acho que é possível, sim – concluiu Sormani.

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no próximo domingo, 07 de fevereiro, contra o Tigres, do México, ou o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.

