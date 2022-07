Palmeiras tem dia decisivo se quiser contar com Bruno Tabata nas quartas da Libertadores Verdão precisa finalizar trâmites da possível contratação ainda nesta sexta-feira, caso pense em colocar o jogador apto a disputar o mata-mata do torneio continental







O Palmeiras segue sem ainda ter fechado a contratação de Bruno Tabata, do Sporting de Portugal. As partes divergem sobre valores e formas de pagamento, mas nenhuma delas dá a negociação por encerrado. O problema é que quanto mais o tempo passa, menor a possibilidade de o jogador atuar nas quartas de final da Libertadores.

GALERIA

> Confira os públicos do Palmeiras no Allianz Parque em 2022

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

A intenção do Verdão é fechar a negociação por cinco milhões de euros (R$ 26,4 milhões), valor inicialmente pedido pelos portugueses. As divergência começam no fato de os dirigentes europeus pedirem também uma cláusula de bonificação por objetivos alcançados pelo atleta. Algo que seria além dos cinco milhões de euros solicitados.

Mas o entrave não para por aí. A forma de pagamento aventada pelo Alviverde não agrada ao Sporting, que não quer receber o valor de forma parcelada. A situação dessa forma dependeria de uma nova proposta formal do Palmeiras, que até onde soube a reportagem do LANCE! ainda não havia sido entregue ao clube de Portugal.

Sem acordo até este momento, o Verdão entra na sexta-feira como dia decisivo da negociação caso queira efetuá-la a tempo de inscrever Bruno Tabata nas quartas de final da Libertadores para enfrentar o Atlético-MG. Embora alegue não ter pressa, a diretoria palmeirense sabe que um reforço nesta fase eliminatória seria importante.

No entanto, pelos prazos e pelos obstáculos burocráticos a serem cumpridos em uma transferência como essa, dificilmente o clube conseguiria colocar o jogador em condições de ser inscrito na competição continental. Além de chegar a um acordo com o Sporting, o que parece distante de ser resolvido ainda nesta sexta, o Alviverde precisaria regularizar a situação do meia-atacante junto à CBF.

Seria necessário que toda a documentação de Tabata, incluindo a liberação do Sporting, estivesse nas mãos do Palmeiras nesta sexta, para poder entrar na CBF com pedido de inscrição no BID, a fim de o nome do atleta aparecer por lá no mesmo dia, já que o sistema não funciona sábados e domingos, e a data limite para fazer alterações na lista da Libertadores é justamente neste sábado, dia 30 de julho.

A impossibilidade de contratar Tabata para as quartas de final da Libertadores não fará com que o Verdão desista das tratativas. O jogador foi prospectado pela análise de desempenho e tem o aval de Abel Ferreira, por isso segue nos planos do clube para o decorrer da temporada, que tem a disputa do Brasileiro e uma possível semifinal de Liberta caso a equipe alviverde consiga eliminar o Atlético-MG.

E MAIS:

E MAIS: