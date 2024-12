Palmeiras tem defesa reforçada e Estêvão dá receita para time vencer o Flu: ‘Ir para cima’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/12/2024 - 18:11 Para compartilhar:

Autor do gol que manteve o Palmeiras na disputa do título do Campeonato Brasileiro, ao superar o Cruzeiro por 2 a 1 no meio de semana, o atacante Estêvão foi direto ao ponto sobre o que o time precisa fazer para levar o troféu do Nacional. “Ir para cima”.

Destaque da equipe na competição, o jovem palmeirense usou a postura da equipe no triunfo sobre os mineiros para mostrar que o time está focado no seu objetivo. “Contra o Cruzeiro, a gente soube sofrer no jogo e passar pelas dificuldades, soube também o momento certo de atacar e de ir para cima. Agora é focar no próximo jogo, que será muito importante para a gente, em casa, ao lado da nossa torcida. Se Deus quiser, vamos sair com mais uma vitória.”

Com 73 pontos, e três a menos que o Botafogo, o time paulista é a única equipe que pode tirar o taça do rival alvinegro. Em caso de triunfo sobre o Flu e revés da equipe do técnico Artur Jorge para o São Paulo, os dois clubes encerram o Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação: 76. Dessa maneira, os palmeirenses levam o troféu por terminar o torneio com uma vitória a mais do que o concorrente.

Principal nome do time na temporada, ele comentou sobre a sua evolução desde que foi alçado ao time profissional. “Todos aqui do clube, jogadores, comissão técnica e funcionários, são fundamentais e tiveram papel importante para mim neste ano. É um ano que eu tinha muita expectativa, mas foi mais do que eu pensava”

Na atividade desta sexta-feira, Abel Ferreira intensificou a preparação para encarar o Fluminense. O comandante português comandou trabalhos com bola, ajustou a marcação e liderou trabalhos de enfrentamento em campo reduzido.

Para o duelo, o treinador terá dois retornos importantes: o lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Gustavo Gómez cumpriram suspensão automática e vão compor a equipe titular. A baixa para o duelo fica por conta de Vítor Reis. Ele recebeu o terceiro amarelo no triunfo sobre o Cruzeiro.

Diante deste cenário, o técnico Abel Ferreira deve formar o seu sistema defensivo com Marcos Rocha e Vanderlan nas laterais, enquanto o defensor paraguaio forma o miolo da zaga com Murilo. Weverton vai ser o titular no gol.

Com a necessidade de ter um time agressivo, o ataque terá Estêvão e Felipe Anderson na frente com Flaco López como referência. No meio-campo, Raphael Veiga fica encarregado da criação e vai ter o auxílio de Richard Ríos. Aníbal Moreno será o responsável por proteger a defesa.