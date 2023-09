Palmeiras tem 4% de chances de título no Brasileiro; risco de rebaixamento do Santos é de 56,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2023 - 11:22 Compartilhe

O Palmeiras não conseguiu aproveitar a derrota do líder Botafogo na rodada e se mantém distante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O empate sem gols no clássico deste domingo com o Corinthians, na Neo Química Arena, deixou o time alviverde com 4,4% de ser campeão. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

O time comandado por Abel Ferreira está na segunda colocação, com 41 pontos. O Botafogo, que conheceu a sua primeira derrota em casa no campeonato no sábado, no clássico com o Flamengo, está dez pontos à frente, com 51. A equipe carioca tem 86,3% de terminar a competição campeão, título que não conquista há 28 anos. Grêmio (4,3%), Fluminense (2,3%) e Flamengo (1,9%) aparecem logo atrás.

Segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Palmeiras tem 8% de conquistar o 12º título do Campeonato Brasileiro em 2023. Por sua vez, o Botafogo aparece novamente com 86%. Grêmio e Flamengo, com 2% cada, e Fluminense e Red Bull Bragantino, ambos com 1%, correm por fora.

Na parte de baixo da tabela, o risco de rebaixamento do Santos é de 56,5%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. O time da Vila Belmiro, que perdeu por 2 a 0 para o América-MG neste fim de semana, abre o Z-4, com 21 pontos. Na 13ª colocação, com 26, o Corinthians viu a probabilidade de queda diminuir para 7,9%. Vasco (69,6%), América-MG (79,4%) e Coritiba (88,7%) são os mais ameaçados.

As contas são semelhantes para Santos e Corinthians no site Infobola. Enquanto o alvinegro praiano aparece com 56% de chances de queda, o time do Parque São Jorge tem apenas 6%. Coritiba (90%, América-MG (83%) e Vasco (70%) acirram a briga na zona da degola.

O Campeonato Brasileiro pausa para as disputas da Data Fifa e volta somente na próxima semana, com a 23ª rodada com jogos marcados entre os dias 13 e 16 de setembro.

Confira as probabilidades de título, Libertadores e rebaixamento no Brasileirão

Chances de título (UFMG)

Botafogo – 86,3%

Palmeiras – 4,4%

Grêmio – 4,3%

Fluminense – 2,3%

Flamengo – 1,9%

Chances de vaga na Libertadores (UFMG)

Botafogo – 99,9%

Palmeiras – 89,6%





Grêmio – 85,2%

Flamengo – 80,3%

Fluminense – 78,9%

Bragantino – 57,3%

Athletico-PR – 33,3%

Fortaleza – 25,7%

Atlético-MG – 18,7%

São Paulo – 9,6%

Corinthians – 5,6%

Risco de rebaixamento (UFMG)

Coritiba – 88,7%

América-MG – 79,4%





Vasco – 69,6%

Santos – 56,5%

Bahia – 38%

Goiás – 17,3%

Cruzeiro – 15,6%

Internacional – 14,3%

Corinthians – 7,9%

Chances de título (Infobola)

Botafogo – 86%

Palmeiras – 8%

Grêmio – 2%

Flamengo – 2%

Fluminense – 1%

Red Bull Bragantino – 1%

Chances de vaga na Libertadores (Infobola)

Botafogo – 99%

Palmeiras – 81%

Grêmio – 59%

Flamengo – 58%

Fluminense – 42%

Bragantino – 31%

Athletico-PR – 11%

Fortaleza – 7%

Atlético-MG – 7%

Cuiabá – 2%

São Paulo – 1%

Corinthians – 1%

Risco de rebaixamento (Infobola)

Coritiba – 90%

América-MG – 83%

Vasco – 70%

Santos – 56%

Bahia – 38%

Goiás – 17%

Cruzeiro – 17%

Internacional – 12%

Corinthians – 6%

