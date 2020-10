Palmeiras Sub-17 vence o Vasco no Allianz Parque e lidera o Brasileirão As Crias da Academia deram um importante passo na campanha pelo título nacional

O time Sub-17 do Palmeiras enfrentou o Vasco, neste sábado (24), no Allianz Parque, pelo Brasileirão da categoria e venceu por 2 a 1, se isolando na ponta da tabela.

A partida iniciou com o Cruzmaltino tomando as iniciativas e, aos 24 minutos, Lucas Meirelles abriu o placar para a equipe carioca.

O Verdão reagiu no início do segundo tempo com boa jogada de Robert, que cruzou para João Pedro. O camisa 8, dentro da área, ajeitou de cabeça para Giovani, que empatou a partida.

A virada saiu com Pedro Lima, que recebeu a bola no meio campo e, depois de boa jogada individual, acertou o canto esquerdo do goleiro Pablo.

Com o resultado positivo, o Palmeiras chegou aos dez pontos, liderando o grupo A. Com 15 gols, os jovens da base alviverde possuem melhor ataque da competição. As Crias da Academia entram em campo novamente na próxima terça-feira (27) às 20h30 (horário de Brasília), contra o Atlético-MG.

