Palmeiras Sub-15 e Sub-17 vencem e fecham turno do Campeonato Paulista invictos Equipe Sub-15 alcançou 100% de aproveitamento e liderança geral da competição, enquanto Sub-17 é a terceira do ranking

Na manhã desde sábado (18), as equipes Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras enfrentaram o AD Guarulhos no estádio Dr. Cicero Miranda, em Guarulhos-SP, pela quinta e última rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista de base. Com duas vitórias, as equipes do Verdão fecharam a primeira metade da primeira fase invictos.

Iniciando o dia com o pé direito, o Palmeiras venceu no Sub-15 pelo placar de 6 a 1, com gols de Rafael (4x), Vitor Reis e Kauan Vitor. A equipe segue na liderança do Grupo 6 com 100% de aproveitamento, após cinco jogos e cinco vitórias, seguido por Flamengo e Nacional, com nove e sete pontos cada.

Tendo o certame estadual como principal competição em 2021, a equipe do treinador Rogerio foi escalada com: Cesar; Luiz Yano, Vitor Reis, Carlos Eduardo e Pedro; Bruno, Bernardo e Rafael; Luiz Arthur, Vitor Marcelo e Diego Lima.

Já pelo Sub-17, o Verdão venceu o rival por 3 a 1, com gols de Wendell (2x) e Jota. Usando o campeonato como laboratório para o decorrer da temporada, o time do treinador Orlando Ribeiro foi a campo com: Zé Henrique; Gustavo Sciencia, Ibson, Gabriel Vareta e Pedro; Jota, Jhonatan e Thalys; Marquinhos, Ewandro e Canadá.

Com o triunfo, a equipe fecha o turno como terceira melhor campanha geral e líder do Grupo 6, com 13 pontos após quatro vitórias e um empate. Com bons números, o treinador Orlando chega a oito jogos e sete vitórias no comando do Alviverde, com 43 gols pró e apenas seis contra.

O Palmeiras volta a campo pelo certame estadual no próximo domingo (26) diante do Flamengo-SP, na Academia de futebol II. A bola rola às 9h para o Sub-15 e às 11h (ambos horário de Brasília) para o Sub-17.

Com 42 equipes participantes, o Campeonato Paulista Sub-15 e o Sub-17 foram separados em sete grupos de seis agremiações, que se enfrentam em turno e returno, com primeiro e segundo colocados obtendo a classificação para a segunda fase. Além disso, os dois melhores terceiros colocados também avançam. Na primeira fase, o Verdão vai encarar o Flamengo de Guarulhos, AD Guarulhos, União Suzano, Nacional e São José EC.

