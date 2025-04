Palmeiras sonha em reencontrar caminho dos gols e das vitórias

O Palmeiras inicia, na noite desta quinta-feira, 3, sua trajetória na Libertadores 2025. O Alviverde tem pelo caminho em sua estreia o Sporting Cristal, do Peru. O confronto será realizado às 19h, horário de Brasília, no Estádio Nacional do Peru.

Depois de cair nas oitavas de final do torneio continental em 2024, o Palmeiras quer repetir as campanhas de anos anteriores, especialmente as dos anos de 2020 e 2021, quando se sagrou campeão do torneio.

Os dois títulos conquistados nos últimos anos, somados ao primeiro conquistado em 1999, fazem do Palmeiras, ao lado de Santos, São Paulo, Flamengo e Grêmio, os clubes brasileiros mais vencedores do torneio. Dessa maneira, o Verdão vai em busca do tetracampeonato inédito para um clube nacional.

Para alcançar o objetivo maior, o Palmeiras dependerá de uma grande melhora do desempenho da equipe, especialmente do ataque alvinegro, que muito modificado em relação aos anos anteriores, vive uma fase conturbada nessa altura da temporada.

A grande expectativa está na estreia do atacante Paulinho, uma das principais contratações do clube este ano, e que é uma das grandes esperanças para melhorar os números do ataque palmeirense. O ex-jogador do Galo está em fase final de recuperação de uma lesão e deverá vestir a camisa do Palmeiras pela primeira vez nos próximos dias.

Sem gols e sem vitórias

A má fase do ataque palmeirense reflete também nos resultados mais recentes. O Palmeiras não vence há três jogos e em nenhum deles o ataque Alviverde marcou: derrota e um empate na final do Paulistão diante do Corinthians, e mais um empate na estreia do Brasileirão contra o Botafogo.

O último gol marcado foi na semifinal do torneio, quando Raphael Veiga marcou de pênalti contra o São Paulo. Com a bola rolando, o último tento foi nas quartas de final, na vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo.

No primeiro jogo da final do Paulista, jogando no Allianz Parque, o ataque palmeirense até criou chances, mas parou no goleiro Alvinegro e na zaga do Corinthians, principalmente em um lance no primeiro tempo em que o lateral Matheuzinho salvou um gol em cima da linha.

Já no segundo jogo da decisão, a equipe Alviverde pouco ameaçou, mas teve a chance de marcar em um pênalti assinalado na Neo Química Arena. Entretanto, Raphael Veiga parou no goleiro Hugo Souza.

Na estreia do Campeonato Brasileiro, o ataque alviverde voltou a decepcionar, apesar de criar mais chances do que nos jogos anteriores. Vitor Roque e Flaco López, por exemplo, tiveram oportunidades cara a cara com o goleiro John, do Botafogo. Na primeira, o “Tigrinho” acabou cabeceando para fora, e já no fim da partida, Flaco López parou no arqueiro Alvinegro.

A sequência sem gols e sem vitórias pode estar atrelada as mudanças que o técnico Abel Ferreira precisou implementar no setor ofensivo. Mauricio, artilheiro do Palmeiras no Paulistão com 5 gols, se lesionou na 10ª rodada da primeira fase e teve de deixar o time.

No comando do ataque, Vitor Roque foi contratado e estreou já na final do torneio, mas ainda sem muito entrosamento, não conseguiu ser efetivo e não marcou nenhum gol vestindo a camisa do Verdão.

Apesar da “seca” de gols do Alviverde, o Palmeiras terminou o Campeonato Paulista como o melhor ataca da competição ao lado do Corinthians, 25 no total. Dessa maneira, o torcedor espera que o momento ofensivo ruim seja apenas uma má fase. A última vez que o Palmeiras havia passado em branco em três oportunidades consecutivas foi em 2024, quando a equipe foi derrotada pelo Fluminense (1 a 0), Vitória (2 a 0) e Flamengo (2 a 0), todas pelo Brasileirão. Ainda assim, terminou a competição com o vice campeonato.