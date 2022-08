Palmeiras soma 30 gols a mais que rival Corinthians na Libertadores-22

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 7:00 Compartilhe

No empate em 2 a 2 do Palmeiras com o Atlético-MG, pela ida das quartas da Libertadores, o time de Abel Ferreira chegou aos 35 gols marcados na competição. O número representa aproximadamente sete vezes a quantidade de tentos de um rival no torneio.

Entre os times sobreviventes na disputa continental até o momento, o Verdão lidera em muitas vertentes, principalmente no quesito bolas na rede. O Flamengo aparece em seguida, com 25 tentos a favor, dez a menos que o time paulista.

Mais abaixo está o Vélez-ARG, com 16, seguido pelo Galo, adversário do Alviverde, que soma 14. O Estudiantes-ARG, por sua vez, balançou as redes 12 vezes, enquanto Athletico-PR e Talleres-ARG marcaram 11 gols.

A maior discrepância está quando os gols marcados pelo Palmeiras de Abel são comparados com os do Corinthians de Vitor Pereira. Até então, o rival alvinegro balançou as redes apenas cinco vezes em toda a competição.

O curioso é que todos os gols marcados pelo Timão aconteceram na fase de grupos, em duas vitórias e dois empates, sendo que no momento em questão, o Verdão já havia feito 25, batendo o recorde que era do River Plate-ARG em 2020 (21).

A nível de comparação, Rafael Navarro, reserva da equipe comandada por Abel, tem sete gols na Libertadores e é o artilheiro ao lado de Rony, com o mesmo número.

Veiga também é um jogador que, sozinho, tem mais tentos marcados na atual edição do torneio que todo o elenco corintiano. Já a dupla de zaga formada por Gustavo Gómez e Murilo fica atrás dos rivais com apenas um gol a menos.

O Palmeiras não se sobressai apenas neste setor. Com 17 jogos sem perder, o Palmeiras ultrapassou o Corinthians, que conseguiu 16 jogos de invencibilidade na Libertadores entre os anos de 2012 e 2013.

Além disso, ampliou sua série invicta como visitante para 20 partidas – não perde fora de casa desde a derrota por 1 a 0 para o San Lorenzo, na Argentina, em 2019. São 14 vitórias e seis empates desde então.

Entre os brasileiros, o Palmeiras domina as principais estatísticas da Liberta: mais vezes campeão (três títulos), mais finais disputadas (seis), mais edições disputadas (22), mais edições disputadas consecutivamente (7), mais jogos (219), mais vitórias (125), mais vitórias como mandante (75), mais vitórias como visitante (48), mais vitórias fora do Brasil (44), mais gols (427), mais gols como mandante (251), mais gols como visitante (173) e mais gols fora do Brasil (145).

Gols entre os times sobreviventes na Libertadores-2022:



Palmeiras – 35 gols

Flamengo – 25 gols

Vélez-ARG – 16 gols

Atlético-MG – 14 gols

Estudiantes-ARG – 12 gols

Athletico-PR e Talleres-ARG – 11 gols

Corinthians – 5 gols

