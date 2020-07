Palmeiras separa time, mas faz mistério para escalação no Dérbi Manhã desta terça-feira na Academia de Futebol teve movimentações técnicas e táticas, ainda sem a presença de Vanderlei Luxemburgo, afastado por ter pegado coronavírus

O Palmeiras já começou a trabalhar taticamente de olho no clássico contra o Corinthians, primeiro compromisso do time na retomada do Campeonato Paulista, marcada para dia 22. Houve movimentações técnicas e tática na manhã desta terça-feira, no primeiro de dois períodos de treinamento do dia. Foram separados 11 jogadores, mas todos mantidos em sigilo.

As atividades ainda foram comandadas pelos auxiliares Maurício Copertino e Andrey Lopes, já que Vanderlei Luxemburgo segue afastado da Academia de Futebol por ter testado positivo para coronavírus há 11 dias. Existe a expectativa de que o técnico retome os trabalhos presencialmente ainda nesta semana, possivelmente na quarta-feira.

Por conta do protocolo de segurança para evitar contágio na pandemia do coronavírus, não houve imprensa no centro de treinamento. Mas o próprio Palmeiras informou que os auxiliares separaram 11 jogadores para ensaios táticos em campo de grama natural, como tem na Arena Corinthians, local do Dérbi da semana que vem. Foram relatadas diversas orientações e práticas de simulações de jogo no treinamento.

Por enquanto, o único desfalque certo para o clássico é de Marcos Rocha, que foi expulso no 0 a 0 diante da Inter de Limeira, último jogo da equipe, e cumpre suspensão. Mayke é a primeira opção, mas existe a chance de o volante Gabriel Menino ser improvisado no setor. É retoma também a chance de Dudu atuar, pois deve viajar ao Qatar nesta semana para concluir sua saída do clube. Fica ainda a expectativa por um recurso que libere Rony, penalizado pela Fifa.

Ao mesmo tempo em que ocorreu o treino tático, outros atletas trabalharam no campo sintético da Academia de Futebol. Ocorreram duelos de ataque contra defesa, no um contra um, rebatidas dos zagueiros, cruzamentos dos laterais e finalizações, tanto de meias, de frente, quanto de atacantes, aproveitando tabelas ou cruzamentos.

Antes desses trabalhos, o elenco passou por exercícios de alongamento e aquecimento com bola durante 20 minutos. Depois, todos os jogadores de linha foram separados em três times e, em metade do campo, houve atividade de posse de bola, com cada atleta podendo dar, no máximo, dois toques.

Está marcado mais um treino para as 15h30 desta terça-feira. Os jogadores almoçam na Academia de Futebol e descansam nos quartos do centro de excelência, mas cumprindo protocolo de segurança, como com horários definidos individualmente para alimentação, evitando aglomeração, e sem roupas lavadas no local: os jogadores chegaram vestidos de suas casas, receberão mais um uniforme e levarão às residências tanto o da manhã quanto o da tarde para a limpeza. Nenhum pertence pode ser deixado nos quartos.

Na primeira fase do Campeonato Paulista, faltam duas partidas para o Palmeiras, diante de Corinthians, como visitante, e Água Santa, como mandante. O Verdão ocupa a segunda colocação do Grupo B, com 19 pontos acumulados em dez rodadas.

