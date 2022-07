Palmeiras segue em negociação por Bruno Tabata mesmo sem inscrição na Libertadores Verdão não fechou acordo pelo brasileiro do Sporting antes do término do prazo para alterações na lista da competição continental. No entanto, tratativas continuam







O Palmeiras enviou para a Conmebol a sua lista de inscritos atualizada para as quartas de final da Libertadores. Nela, porém, não está o nome de Bruno Tabata, do Sporting de Portugal. Isso porque os clubes não entraram em acordo antes do término do prazo para alterações na inscrição. Essa situação, no entanto, não significa que o negócio foi encerrado. Ele seguirá acontecendo nos próximos dias.

GALERIA

> Confira os públicos do Palmeiras no Allianz Parque em 2022

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Se quisesse contar com o brasileiro para esta fase do mata-mata da competição continental, o Verdão teria que regularizar o jogador ainda na última sexta-feira para que ele tivesse seu nome publicado no BID da CBF e assim liberado para entrar na lista da Libertadores, pois a Conmebol permitia as alterações até este sábado.

Acontece que as conversas entre Palmeiras e Sporting ainda não estavam concluídas. Como o LANCE! adiantou na última sexta-feira, há arestas a serem aparadas em relação aos bônus por performance e ao modo com que o clube alviverde quer pagar os portugueses.

Não haveria como concluir a operação de forma tão rápida a ponto de regularizar todas as burocracias de Bruno Tabata dentro do prazo para inscrição na Libertadores. Sabendo disso, o Verdão optou por escolher Endrick na vaga de Deyverson, e desistir da possibilidade de incluir o reforço ainda para as quartas de final. Se passar pelo Atlético-MG, o clube poderá fazer mais três trocas na semifinal.

Enquanto isso, a diretoria palmeirense segue conversando com os dirigentes do Sporting por um acordo por Tabata. As partes estão otimistas para um desfecho positivo na negociação, que não tem pressa para ser concluída. O prazo agora é o fechamento da janela de transferências para o Brasil, que acontece no dia 15 de agosto.

A ideia é que Tabata seja uma reposição principalmente para Gustavo Scarpa, que deixará o Palmeiras no fim do ano rumo ao Nottingham Forrest, da Inglaterra. Por ser considerado uma oportunidade de mercado, com valores compatíveis com a filosofia alviverde, o objetivo é fechar o negócio nesta janela para garantir o jogador.

Nos próximos dias, as tratativas devem ter um avanço. Em Portugal, os veículos dão como certa a chegada de Tabata para o Verdão, mas segundo apurou o LANCE! ainda não é possível cravar qualquer informação do tipo. Como sempre, a postura é de cautela. Neste momento, não há outro nome em negociação neste estágio. Caso a tentativa pelo meia-atacante fracasse, outro jogador será estudado.

E MAIS:

E MAIS: