Palmeiras se reapresenta e viaja ao Paraguai para receber vacinas contra Covid-19 Verdão iniciou a preparação para enfrentar o Juventude e cumprirá a primeira etapa para a imunização contra a doença

Após um domingo de folga, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira (14) e iniciou os trabalhos focando no confronto contra o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão.

Palmeiras, São Paulo, Flamengo… Veja os jogos em que seu time terá desfalques por causa da Copa América



Contando com todos os atletas disponíveis, o treinador Abel Ferreira dividiu o elenco em dois grupos e propôs trabalhos para aprimorar posse de bola, raciocínio e marcação. Na sequência foi feita uma atividade de troca de passes com duas equipes de dez e, por fim, os que não atuaram no embate contra o Corinthians realizaram um trabalho de movimentação técnica.

O zagueiro Kuscevic, mais uma vez, participou do treino sem restrições, enquanto Danilo Barbosa fez trabalhos na parte interna e no campo. Danilo, Gabriel Veron e Patrick de Paula permanceram nas instalações da Academia.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão

E MAIS:

Deste modo, o elenco do Palmeiras embarca nesta segunda-feira (14) para Assunção, no Paraguai, onde vai receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, como informado pelo Globo Esporte. Na sequência, vai ao Rio Grande do Sul, para enfrentar o Juventude.

O confronto entre os Alviverdes ocorrerá na próxima quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

E MAIS:

Veja também