Palmeiras se reapresenta e Felipe Melo continua em tratamento Titulares fizeram um trabalho regenerativo na parte interna da Academia de Futebol e zagueiro segue como dúvida para a decisão de sábado (8) contra o Corinthians

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta quinta-feira (6) após o empate sem gols no jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista e os titulares fizeram um trabalho regenerativo na parte interna da Academia de Futebol.

Os reservas e aqueles que entraram no decorrer da partida contra o Corinthians fizeram um trabalho no campo. Felipe Melo, com um problema na coxa esquerda, continua em tratamento e segue como dúvida para a finalíssima.

O capitão se machucou no segundo tempo da semifinal contra a Ponte Preta e já desfalcou o Verdão em Itaquera.

