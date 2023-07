Palmeiras se reapresenta após eliminação e trabalha com Kevin integrado definitivamente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 16:10 Compartilhe

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira, após a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, e iniciou a preparação para o duelo com o Internacional, pela 15ª rodada do Brasileirão, marcado para as 18h30 de domingo, em Porto Alegre. Os jogadores que não foram a campo no clássico e os que jogaram menos de 45 minutos estiveram no gramado da Academia de Futebol para trabalhar sob o comando de Abel Ferreira.

O atacante Kevin, de 20 anos, foi um dos presentes na atividade. Eleito craque da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano, o jovem palmeirense já vinha participando de alguns treinos do time profissional, mas só agora está integrado definitivamente ao elenco, após eliminação na Copa Libertadores Sub-20. Em maio, ele jogou o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira.

Com a venda do também jovem Giovani, de 19 anos, para o Al Sadd, do Catar, Kevin deve começar a receber chances com o time principal. Neste ano, ele foi relacionado para apenas uma partida, contra o Bolívar, pela Libertadores, em abril, e não foi acionado por Abel Ferreira. Giovani, por sua vez, participou de 15 partidas desta temporada até ser vendido.

No treinamento desta sexta, Abel comandou atividades técnicas de posse, marcação, roubada de bola e finalizações, além de um jogo de sete contra sete em campo reduzido. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Allianz Parque, seguiram o cronograma de atividades regenerativas no centro de excelência.

Com a derrota para os são-paulinos, o Palmeiras chegou ao quarto jogo sem vitória na temporada, por isso precisa vencer o Internacional para abrandar o momento de pressão. Em um panorama mais amplo, venceu apenas um jogo dos últimos sete que disputou, mas continua brigando pelas primeiras posições do Brasileirão, em quinto lugar, com 24 pontos, e está nas oitavas de final da Libertadores, fase na qual enfrentará o Atlético-MG

