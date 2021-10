Palmeiras sai na frente, toma virada do São Paulo e não se classifica para a semifinal do Paulistão Feminino Verdão não conseguiu superar o rival no Choque-Rainha e, com isso, não conseguiu uma vaga na próxima fase do estadual

O Palmeiras entrou em campo, no último domingo (10), contra o São Paulo, buscando uma vaga na semifinal do Paulistão Feminino. No jogo, porém, a equipe caiu de rendimento na segunda etapa, tomou a virada e perdeu por em 3 a 2. Com isso, está fora da próxima fase do estadual.

ATUAÇÕES: Com problemas defensivos, Palmeiras perde para o Bragantino

Para a partida, o técnico Ricardo Belli escalou o Verdão com Jully; Bruna Calderan, Tainara, Karol Arcanjo (Katrine) e Camilinha; Júlia Bianchi, Rafa Andrade e Duda Santos; Chú, Ottilia (Dandara) e Carol Baiana.

A partida começou estudada, com o Palmeiras tentando manter a posse de bola e o São Paulo tentando cortar os espaços. Com dificuldade para sair jogando, o Alviverde se apoiava em Ottilia, pelo lado direito. Com isso, aos dez minutos, a camisa 21 fez boa jogada, cruzou para a área e Duda Santos, após antecipar a zagueira, foi derrubada. Com o pênalti assinalado, Camilinha, a aniversariante do dia, correu para a bola e abriu o placar.

Veja a tabela completa do Brasileirão

E MAIS:

A primeira boa chance rival ocorreu aos 15 minutos. Yaya recebeu um bom passe e conseguiu passar por Tainara, mas finalizou fraco e Jully, tranquilamente, fez a defesa.

No decorrer do primeiro tempo, a partida seguiu morna, com as duas equipes marcando forte e inibindo as tentativas adversárias. No entanto, aos 42 minutos, o Verdão cobrou um escanteio e, após desvio na área, a bola sobrou para Karol Arcanjo, que ampliou.

Deste modo, as equipes foram aos vestiários com 2 a 0 no placar.

Na segunda etapa, o Verdão voltou pior, sem conseguir chegar ao campo de ataque. O São Paulo, por sua vez, conseguia pressionar e, aos dez minutos, Carol acertou um belo chute da intermediária e anotou um golaço para diminuir para o rival.

Pouco depois, o Palmeiras assustou o São Paulo pela primeira vez nos 45 minutos finais. Em cobrança de falta na entrada da área, Júlia Bianchi acertou um belo chute, mas a bola bateu na trave e saiu pela linha de fundo.

E quem não faz, toma. Pouco antes da marca dos 30′, o rival conseguiu achar um bom passe na ponta direita e, após cruzamento, Yaya empatou o Choque-Rainha. A camisa 26 ainda conseguiu marcar mais um e virar a partida.







Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada



Com o resultado, o Palmeiras está eliminado do Paulistão Feminino 2021 e disputará a Copa Paulista no decorrer da temporada. A próxima partida das Palestrinas na competição será a última da fase de grupos, na quarta-feira (13), às 15h (horário de Brasília).

E MAIS:

Saiba mais