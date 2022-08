Palmeiras sai atrás, mas Veiga decide e arranca empate com o Flamengo em “final antecipada” do Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 17:58 Compartilhe

Em uma espécie de “final antecipada”, o Palmeiras até saiu perdendo, mas soube como se reerguer na partida e arrancou um empate em 1 a 1 com o Flamengo, pelo Brasileirão. O time de Abel continuou na liderança do torneio, com 49 pontos, enquanto o Mengão ainda tenta buscar o título, com 40. Os gols do jogo foram marcados por Victor Hugo e Raphael Veiga.

> Os jogadores do Brasil que estão no álbum da Copa do Mundo

> Clique e confira a tabela completa e simulador do Brasileirão!

Verdão impõe ritmo de final, mas Mengo reage e vai para o intervalo em vantagem



Os dez primeiros minutos de jogo foram completamente palmeirenses. O time de Abel Ferreira começou a girar muito a bola e buscar espaços, enquanto o Flamengo se segurava e tentava sair no contra-ataque.

Aos 17’, o Rubro-Negro conseguiu a primeira chegada na área. Marinho cobrou falta, Lázaro se antecipou e desviou de cabeça, mas Weverton fez a defesa. Depois, o jogo ficou paralizado por uma entrada de Pablo no goleiro do Verdão, enquanto ia saindo com a bola. A falta não foi marcada.

O Verdão buscava continuar no campo de ataque e dar trabalho ao adversário. Aos 22 minutos, Gustavo Scarpa teve uma boa chance. O meia conseguiu uma jogada individual pelo lado direito, limpou a marcação e arriscou um chute cruzado, que passou perto do gol.

Apesar de um leve domínio alviverde, o time de Dorival Júnior começou a gostar do jogo e arriscar, principalmente com bolas aéreas. Logo aos 28’, Ayrton Lucas passou por Marcos Rocha sem dificuldades, achou um cruzamento pelo lado esquerdo e encontrou Victor Hugo. O meia de 18 anos subiu mais que todo mundo e abriu o placar.

Ao final da primeira etapa, uma chance clara para cada equipe. Primeiro, Scarpa cruzou pelo lado direito, mas Pablo cortou. A bola acabou sobrando na entrada da área para Danilo, que chutou, mas recebeu um novo desvio e passou raspando a trave. Depois, pelo lado do Mengão, Matheuzinho arriscou o chute de dentro da área, mas sem sucesso. Nada de empate e 1 a 0 e intervalo.

Veiga volta a decidir contra o Flamengo e garante um ponto na conta do Verdão



A conversa no vestiário do Verdão durante o descanso, de certo, foi para que o Palmeiras retomasse o espírito dos dez primeiros minutos de jogo. Assim, aos três minutos, Raphael Veiga fez boa jogada individual pelo lado direito, driblou David Luiz e chutou cruzado. Santos fez a defesa e Marinho afastou o perigo.

O Verdão seguia insistindo, mas era o Flamengo que conseguia criar as melhores chances. Aos sete, Lázaro driblou Gustavo Gómez e bateu em cima do goleiro Weverton, que impediu o segundo do adversário.

A torcida presente no Allianz Parque inflamava os jogadores a todo o momento. Com isso, aos 11’, Weverton lançou para o ataque, Pablo tentou o recuo de cabeça mas acabou criando uma boa oportunidade para Rony, que disputou com o goleiro Santos e viu o adversário defender.

Logo depois, aos 18’, comemoração fervorosa na casa palestrina. Após boa triangulação pelo lado direito de ataque, Dudu ajeitou para Raphael Veiga chutar dentro da área e mandar para o gol. A arbitragem, porém, anulou o lance por conta da posição irregular do meia.

Aos 20 minutos, contudo, os torcedores puderam celebrar um gol oriundo de dois de seus melhores jogadores. Dudu tocou para Raphael Veiga na entrada da área. O camisa 23 acertou um bonito chute, sem chances de defesa, e igualou o placar.

Após o empate, o jogo foi sendo cadenciado pelos dois times, já que nenhum queria sair do Allianz Parque com a derrota. A chance mais clara deste meio tempo foi acontecer aos 39’, quando Pedro ajeitou de peito para Arrascaeta na entrada da área. O camisa 14 chutou de primeira e a bola passou muito perto do gol.

Aos 45’, depois de uma bola alçada na área, Wesley tentou o chute, mas foi travado na hora da finalização. Nos cinco minutos de acréscimo, nenhuma grande chance e o resultado de 1 a 1 prevaleceu no marcador. Palmeiras seguiu líder, com 49 pontos, enquanto o Flamengo diminuiu a vantagem do adversário e somou 40.

Após o apito final, houve ainda um princípio de confusão entre os jogadores dos dois times. A arbitragem e segurança rapidamente afastaram os mesmos.

E agora?



O Palmeiras volta a entrar em campo somente no próximo sábado, contra o Fluminense, no Maracanã, às 19h, pelo Brasileirão. Já o Flamengo encara o primeiro jogo da decisão pela vaga na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, na quarta-feira, às 21h30, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 1 FLAMENGO

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data/Horário: 21/8/2022, às 16h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa/GO)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Público e renda: 40.485 pessoas/ R$ 4.240.006,98

Cartões amarelos: João Gomes e Vidal (FLA)

Gols: Victor Hugo (28’/1ºT) (0-1), Raphael Veiga (20’/2ºT) (1-1)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke, 27’/2ºT), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo (Menino, 27’/2ºT), Zé Rafael e Raphael Veiga (Tabata, 41’2ºT)/; Scarpa, Dudu (Wesley, 41’/2ºT) e Rony (Flaco López, 32’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes (Vidal, 29’/2ºT), Thiago Maia, Victor Hugo (Everton Ribeiro, 21’/2ºT) e Lázaro (Arrascaeta, 29’/2ºT); Marinho (Pedro, 21’/2ºT) e Everton Cebolinha (Gabriel Barbosa, 29’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

