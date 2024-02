Palmeiras roda o elenco e enfrenta a Portuguesa para assumir liderança geral do Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/02/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Único invicto do Paulistão e já classificado ao mata-mata, o Palmeiras tem compromisso pelo Estadual nesta quarta-feira. Às 19h30, enfrenta a Portuguesa, em duelo atrasado da quinta rodada da competição. Reagendado devido à disputa da Supercopa, no início deste mês, o jogo será no Canindé, casa do tradicional time paulistano, e não terá transmissão na TV aberta.

O Palmeiras joga para ultrapassar o Santos e assumir a liderança geral do campeonato. Com 21 pontos, a equipe alviverde está a um do time alvinegro e quer encerrar a fase de grupos com a melhor campanha. Depois da Portuguesa, os compromissos são o clássico com o São Paulo e o duelo diante do Botafogo.

“É muito importante para nós ter nos classificado antes”, afirmou o lateral-esquerdo Piquerez. A importância de terminar a primeira fase na liderança, lembrou o jogador uruguaio, é porque o time passa a ter a vantagem de disputar a fase final em sua casa.

É grande a possibilidade de Abel Ferreira descansar seus principais jogadores.

Ele deve dar chance a jovens, como Estêvão e Luís Guilherme, e atletas que têm sido poucos utilizados, caso do atacante Lázaro, um dos principais reforços do time para a temporada. Ele estreou na vitória sobre o São Bernardo, por 1 a 0. Jogou apenas nove minutos naquela partida. Depois, não saiu do banco de reservas.

“Temos que ter uma comunicação boa, direta, com o Núcleo de Saúde, para perceber quais jogadores estão em risco, porque vemos os jogadores que se lesionam. Há comunicação a ser feita, comissão técnica entender o que fazer. Temos 10 jogos, se fizermos 75 jornadas, imaginem quantos faltam”, afirmou o técnico, indicando que deve rodar o elenco e poupar alguns jogadores.

O Palmeiras é o único invicto do Paulistão e lidera o Grupo B, com 21 pontos. Na última rodada, derrotou o Mirassol por 3 a 1 e garantiu a classificação antecipada às quartas de final do torneio. Restam três jogos para o time de Abel Ferreira tentar encerrar a fase de grupos como líder geral.

A Portuguesa vive uma situação que está deixando de ser insólita e se tornando comum no Paulistão devido ao regulamento. O time briga, ao mesmo tempo, para não cair e para se classificar. Soma apenas sete pontos, pontuação em tese baixa, mas suficiente para estar, por ora, na vice-liderança do Grupo A e, portanto, dentro da zona de classificação.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA X PALMEIRAS

PORTUGUESA – Thomazella; Douglas Borel, Robson, Patrick, Marco Antônio e Eduardo Diniz; Zé Ricardo, Ricardinho, Giovanni Augusto; Felipe Marques e Vitor Andrade. Técnico: Fabinho (auxiliar).

PALMEIRAS – Marcelo Lomba; Garcia, Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Luís Guilherme, Lázaro e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro – Thiago Luís Scaracati.

Horário – 19h30.

Local – Estádio do Canindé, em São Paulo.

