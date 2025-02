Palmeiras revela novo uniforme para a temporada 2025 com valores entre R$ 199 e R$ 499

O Palmeiras revelou na noite desta quinta-feira o novo modelo de uniforme que utilizará no restante da temporada de 2025. Com o mote “De fato é campeão”, o clube alviverde e a fornecedora de material esportivo Puma fazem uma homenagem à conquista do título da Copa Rio de 1951, que é considerada pelo time como o primeiro Mundial de Clubes.

“Uma das virtudes do Palmeiras é valorizar o seu passado glorioso e, ao mesmo tempo, trabalhar por um futuro ainda mais vencedor. Estamos satisfeitos por contar com uma parceira como a Puma, que compreende a nossa essência e a traduz nos uniformes que desenvolve. Seguiremos juntos em busca de novas conquistas que possam fortalecer a nossa marca e proporcionar ainda mais alegrias ao nosso torcedor”, disse a presidente Leila Pereira. A estreia do novo uniforme do Palmeiras será no clássico com o São Paulo, no domingo, às 18h30, no Allianz Parque.

Neste ano, o Palmeiras tem como principal desafio a disputa do novo Mundial de Clubes da Fifa, que terá os Estados Unidos como sede. O time alviverde está no Grupo A e enfrentará Porto, Al-Ahly e Inter Miami. A competição começa em 14 de junho.

“Trabalhamos muito junto ao Palmeiras em todas as definições sobre os novos uniformes. A duradoura parceria que construímos com o clube nos permite, ano após ano, apresentarmos campanhas e camisas que realmente tenham ligação com o torcedor”, apontou Luciana Soares, diretora de marketing da Puma.

O novo uniforme tem como destaques 12 estrelas que simbolizam os títulos brasileiros do clube, uma “releitura” com elementos da bandeira do Brasil e o “P” de Palmeiras envolto em louros. O modelo tem gola em V.

Confira os valores:

Modelo Jogador: R$ 499,90

Modelo Torcedor: R$ 369,90

Modelo Feminino: R$ 369,90

Modelo Infantil: R$ 329,90

Modelo Estádio: R$ 199,90