Palmeiras retoma força defensiva e iguala marca sem sofrer gol de Abel Ferreira

Quando entrar em campo nesta terça-feira (12) em busca de confirmar a vaga na final da Libertadores diante do River Plate, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira também poderá alcançar uma marca defensiva importante. Caso não sofra gols da equipe argentina, o Verdão somará cinco jogos seguidos sem ser vazado, o que ainda não ocorreu sob o comando do treinador português.

A última vez que o Palmeiras sofreu um gol foi no dia 23 de dezembro de 2020, no empate em 1 a 1 com o América-MG pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O zagueiro Emerson Santos falhou e entregou a bola nos pés de Ademir, que foi às redes de Weverton.

Desde então, o Verdão passou ileso pelo Red Bull Bragantino (1 a 0 pelo Brasileirão), novamente pelo América-MG (2 a 0 pela Copa do Brasil), pelo próprio River Plate (3 a 0 pela Libertadores) e pelo Sport (1 a 0 pelo Brasileirão).

A marca de quatro jogos sem sofrer gol iguala um feito alcançado no início da passagem de Abel Ferreira. Assim que ele assumiu, o Palmeiras teve a seguinte sequência: Red Bull Bragantino (1 a 0 pela Copa do Brasil), Vasco (1 a 0 pelo Brasileirão), Ceará (3 a 0 pela Copa do Brasil) e Fluminense (2 a 0 pelo Brasileirão. Antes, houve a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, mas o time ainda era comandado por Andrey Lopes na ocasião.

O Palmeiras entra em campo contra o River Plate com a vantagem dos três gols marcados na Argentina e conta com o bom retrospecto no Allianz Parque, especialmente com Abel Ferreira. O treinador está invicto no estádio e o Alviverde jamais perdeu por três gols de diferença na nova casa.

