Palmeiras reencontra palco do tri da Libertadores em duelo com o Liverpool

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira, às 19h, para encarar seu quarto desafio na fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe alviverde vai a Montevidéu medir forças com o Liverpool. Dependendo de uma combinação de resultados, os comandados de Abel Ferreira podem sair de campo com a classificação garantida para as oitavas de final do torneio continental.

No Grupo F, o Palmeiras aparece na primeira colocação com sete pontos, seguido de Independiente del Valle e Liverpool, com quatro. O San Lorenzo é o lanterna da chave, com um ponto. Enquanto a bola rola na capital uruguaia, argentinos e equatorianos medem forças em Buenos Aires. Caso haja empate no jogo na Argentina, o time alviverde garante a classificação antecipada.

O técnico Abel Ferreira volta a contar com Raphael Veiga no jogo desta quinta. Ele ficou fora por desgaste físico no duelo com o Cuiabá e vem enfrentando críticas pela sequência de más atuações, mas agora pode retomar a titularidade em Montevidéu. A comissão técnica portuguesa também pode escalar novamente Zé Rafael entre os 11. Ele está recuperado de lesão.

O palco do jogo desta quinta é especial para o Palmeiras. Foi no Estádio Centenário que a equipe faturou o tricampeonato da Libertadores ao derrotar o Flamengo na final. Veiga e Deyverson marcaram os gols do título. Muitos dos atletas deste elenco estavam naquela final, entre eles Zé Rafael.

“É gratificante voltar a um lugar onde já fomos felizes. Espero que possamos repetir a alegria da última vez que estivemos lá e vamos dar o nosso melhor para voltar do Uruguai mais uma vez com uma vitória”, afirmou o jogador.

Do outro lado, o Palmeiras tem pela frente um adversário com atletas promissores. O maior destaque do Liverpool é Luciano Rodríguez. Apontado com “novo Suárez”, o atacante de 20 anos é cobiçado por times do exterior, mas tem no clube alviverde um possível destino. Ele seria visto com um substituto para Endrick, que deixa a equipe no próximo mês para defender o Real Madrid. O Liverpool está a dois jogos sem vencer. No Campeonato Uruguaio, aparece na modesta nona colocação, distante dos líderes Peñarol, Nacional e Progreso.

FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL X PALMEIRAS

LIVERPOOL – Lentinelly; Amaro, Rosso, De los Santos, Cayetano e Samudio; Barrios, Lemos e Wasilewsky; Luciano Rodriguez e Ocampo. Técnico: Emiliano Alfaro.

PALMEIRAS – Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Andres Rojas (COL).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Estádio Centenário, Montevidéu (URU).