Palmeiras reencontra Flamengo em clima hostil após eliminação na Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Palmeiras e Flamengo se enfrentam às 16 horas deste domingo, no Maracanã, naquele que será o terceiro duelo entre as duas equipes em 12 dias. Após embates pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que acabaram em eliminação palmeirense, os rivais voltam a se enfrentar em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No torneio em formato de mata-mata, o time paulista perdeu por 2 a 0 no Rio e venceu por 1 a 0 no Allianz Parque, em jogo que rendeu polêmicas e declarações quentes de dirigentes. Presidente alviverde, Leila Pereira reclamou da expulsão do treinador Abel Ferreira por gesto obsceno. “O que eu achei obsceno foi a paciência que o árbitro teve nas paralisações, nas ceras”, disse.

Já Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, arrumou confusão ao ser impedido pela equipe de segurança do Allianz Parque de levar o governador do Rio, Cláudio Castro, ao vestiário rubro-negro após a partida. “O Palmeiras é ruim de perder”, disse o dirigente, que também acusou os palmeirenses de pressionar a arbitragem.

É nesse clima hostil que os dois clubes, protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos, vão se reencontrar. A vitória em São Paulo não serviu para conseguir a classificação às quartas da Copa do Brasil, mas ao menos encerrou um jejum de quatro jogos sem vencer vivido pelo Palmeiras até então.

Apesar do momento ruim, o time comandado por Abel está brigando dentro do G-4, com 37 pontos, apenas três atrás do Flamengo, que tem 40 com um jogo a menos. Para ultrapassar os flamenguistas, a equipe paulista precisa vencer por dois gols de vantagem para tirar a atual diferença de 14 a 11 no saldo de gols.

O treinador português ainda não deve contar com o atacante Estêvão, cuja condição foi mistério antes do jogo do meio da semana. Nesta sexta, o clube informou que o garoto de 17 anos iniciou a transição física após se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Do lado do Flamengo, o técnico Tite pode ter o retorno do meio-campista De La Cruz, baixa nas duas últimas partidas por causa de um trauma no joelho direito. Mudança certa em relação ao duelo de quarta é a volta de Rossi ao gol no lugar de Matheus Cunha, que está sendo titular apenas nos jogos da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO X PALMEIRAS

FLAMENGO – Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz (Allan) e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

PALMEIRAS – Weverton; Murilo, Vitor Reis e Gustavo Gómez; Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Raphael Veiga e Caio Paulista; Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

HORÁRIO – 16 horas.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).