Palmeiras reencontra Cerro Porteño após caso de racismo; saiba onde assistir

A pouco mais de um mês, Luighi, aos prantos, denunciava o racismo sofrido durante uma partida entre Palmeiras e Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20. Na ocasião, o atacante alviverde foi chamado de “macaco” por torcedores paraguaios, na vitória brasileira por 3 a 0. Nesta quarta-feira, 9, a partir das 21h30, horário de Brasília, as equipes voltam a se enfrentar, agora profissional, mas com poucas ações do lado paraguaio para coibir o ato.

O Cerro chegou a ser punido pela Conmebol, com uma multa de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil), pelos episódios racistas, e precisou jogar o restante da Libertadores Sub-20 sob portões fechados. Também foi obrigado pela Conmebol a publicar uma campanha antirracista em suas redes sociais, com o lema de “O futebol nos une. O racismo nos divide”, no último dia 11 de março.

Dentro das quatro linhas, os dois clubes buscam a segunda vitória na competição continental. O Palmeiras estreou com vitória contra o Sporting Cristal-PER, fora de casa, enquanto que o Cerro enfrentou o Bolívar-BOL, em casa, e também venceu.

Onde assistir o confronto?

O confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño poderá ser acompanhado na TV Globo para os estados de SP, GO, TO, PR e RS. No streaming, a partida será exibida no Paramount+.

Prováveis escalações

No último confronto do Brasileirão, o técnico Abel Ferreira poupou alguns atletas. Para o duelo contra o Cerro, porém, ele deverá mandar a campo o que tem de melhor. O provável Palmeiras tem:

Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Richard Ríos), Lucas Evangelista e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres (Flaco López) e Vitor Roque.

O clube paraguaio não contará com Sergio Araujo, que foi cortado da lista de relacionados por cometer um ato de indisciplina grave. Dessa forma, o provável Cerro Porteño para o duelo tem:

Gatito Fernández; Morel, Guillermo Benítez e Valdez; Alan Benítez, Piris da Motta, Gastón Giménez, Carrizo e Velázquez; Aguayo e Torres.