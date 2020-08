Palmeiras receberá nesta semana R$ 4 mi de patrocinador como prêmio por título

O Palmeiras vai receber R$ 4 milhões da Crefisa como prêmio por ter conquistado o Campeonato Paulista. A recompensa estava fixada no contrato firmado entre clube e patrocinadora master no começo do ano passado, quando houve a renovação do acordo mais três temporadas entre os presidentes Mauricio Galiotte e Leila Pereira. O pagamento será concluído até no máximo esta sexta-feira.

Além do valor repassado pela Crefisa, o Palmeiras contará também com a própria premiação estipulada pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Como campeão, o clube alviverde receberá R$ 5 milhões. Portanto, somente pela vitória no Estadual o time terá em caixa mais R$ 9 milhões, montante que será utilizado principalmente para bancar premiações dos atletas e cobrir despesas geradas pela pandemia do novo coronavírus.

O contrato em vigor entre Palmeiras e Crefisa estabelece diferentes valores de premiação de acordo com os feitos na temporada. O Estadão apurou com fontes ligadas ao clube que para o caso de conquista da Copa Libertadores, a recompensa será de R$ 12 milhões. Para o título da Copa do Brasil, o repasse será de R$ 6 milhões. Para o Campeonato Brasileiro, está prevista a transferência de R$ 4 milhões se o time se classificar para a fase de grupos e R$ 10 milhões se for o campeão.

A equipe ainda vai continuar atrás das outras premiações e títulos pelos próximos meses. O Palmeiras estreia no Brasileirão nesta quarta-feira diante do Fluminense, no Rio de Janeiro. O retorno à disputa da Libertadores será em setembro. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo lidera o seu com grupo com duas vitórias em dois jogos.

Veja também