Palmeiras recebe troféu do Mundial de Clubes da Fifa e expõe junto de taça da Copa Rio de 1951

O troféu oficial do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 chegou ao Brasil no mês passado e fez uma parada especial na sala de troféus do Palmeiras, no Allianz Parque, nesta sexta-feira. A presidente do clube, Leila Pereira, recepcionou a taça da competição.

A ação faz parte de um tour promovido pela Fifa e por patrocinadores para divulgar a competição, que será disputada nos Estados Unidos entre os meses de junho e julho. Antes de chegar a São Paulo, a taça passou pelo Rio de Janeiro e foi exibida para Botafogo, Fluminense e Flamengo, os outros representantes brasileiros no torneio.

Nas redes sociais, o Palmeiras compartilhou imagens da taça e publicou uma mensagem sobre a visita. “Tem visita especial na Sala de Troféus do #MaiorCampeãoDoBrasil. A taça da #FIFACWC está sendo exibida para a #FamíliaPalmeiras!”, disse o clube.

Único representante paulista na competição, o Palmeiras oferece aos seus torcedores a oportunidade de visitar e observar de perto o troféu. A taça ficou em exposição nesta sexta-feira, até as 21h. No domingo, ela será exibida na Arena Barueri, antes do clássico contra o São Paulo. O troféu da Copa Rio de 1951, que o Palmeiras busca reconhecimento como título mundial, também fará parte da exposição.

O Palmeiras é o cabeça de chave do Grupo A e estreia no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O segundo confronto será em 19 de junho, às 13h, também no MetLife Stadium, contra o Al Ahly. O último jogo da fase de grupos será contra o Inter Miami, no dia 23 de junho, às 22h, no Hard Rock Stadium, na Flórida.

Nesta sexta-feira, Leila Pereira também aproveitou o evento para desmentir as especulações sobre negociações com Cristiano Ronaldo, além de reafirmar que não foi procurada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre Abel Ferreira e revelou que iniciou conversas para renovar o contrato do técnico até 2027.