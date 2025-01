Palmeiras recebe Novorizontino em ‘nova Arena Barueri’ mirando emendar vitórias

O Palmeiras tenta manter a invencibilidade no Paulistão neste sábado. A equipe recebe o Novorizontino pela quarta rodada do Estadual, às 20h30, na Arena Barueri – o Allianz Parque terá o show da banda Twenty One Pilots, no domingo.

Abel Ferreira ainda não repetiu a escalação nos três primeiros compromissos no ano. O veterano Marcos Rocha acredita que isso seja fundamental para que a equipe tenha um começo de temporada equilibrado. “Ainda estamos em fase de preparação, não está todo mundo 100% fisicamente, mentalmente, tecnicamente, mas, com essa ideia do Abel de dividir duas equipes, estamos conseguindo dar um ritmo de jogo para todo mundo”, avaliou.

O descontentamento do técnico português em jogar na Arena Barueri já foi tornado público por ele próprio em diferentes momentos. Agora, porém, o cenário promete ser diferente. O estádio, concedido à Crefisa, de Leila Pereira e ex-patrocinadora do Palmeiras, passou por reformas. Os serviços ainda acontecem em determinados pontos, mas já há mudanças que devem agradar ao treinador.

O campo, por exemplo, agora tem grama sintética, assim como no Allianz Parque. Também foram feitas mudanças nas cadeiras, vestiários, iluminação, entre outras áreas. É estimado que a empresa de Leila Pereira tenha investido R$ 50 milhões em modernizações.

“Digo várias vezes que vocês, nossos torcedores, são a alma da nossa equipe. Vamos convidar mais uma vez a encher o estádio. Já me contaram que a Arena Barueri está “top-top-top”. Toda a arena foi reformada. Vamos avaliar”, disse Abel Ferreira à TV Palmeiras. A lotação do local é de 31 mil pessoas, mas a média de público em 2024 foi de apenas 16 mil torcedores por jogo.

Marcos Rocha também considerou a reforma como ponto positivo. Contudo, ele prevê jogo duro contra o Novorizontino. “Uma estrutura nova, voltamos para o campo sintético, onde temos o costume de jogar dentro da nossa casa. Tenho certeza de que vai ser mais um grande jogo, um jogo difícil, uma equipe que foi muito bem ano passado na Série B. Vamos encontrar dificuldades, então é importante ter paciência, tranquilidade, acelerar as ações”, projetou.

O time do interior vem pressionado por não ter vencido ainda neste Paulistão. A equipe estreou com derrota para a Ponte Preta e empatou contra Portuguesa e Inter de Limeira. Na última rodada, o meia Ayrton foi expulso e será desfalque.

O Novorizontino apresentou três reforços nesta semana: o volante Fábio Matheus e os atacantes Nathan Fogaça e Robson. Os dois primeiros, apesar de apresentados somente agora, já atuaram contra a Inter de Limeira e estarão à disposição de Eduardo Baptista neste sábado.

“Um jogo bom de se jogar. O Palmeiras é referência. É um time que exige bastante o físico, jogo de duelo. Preparações, tanto física quanto mental, são fundamentais. O ambiente já condiciona a motivação, o que trabalhamos é concentração. Você tem de errar menos. A organização é bastante importante e é o ponto que temos batido”, projeta o técnico do Novorizontino.

Mesmo com o tropeço diante do Noroeste, na segunda rodada, o Palmeiras se recompôs e, ao vencer o Santos de virada nos minutos finais, manteve posição tranquila no Grupo D. O histórico contra o Novorizontino joga a favor para que o clube alviverde consiga emendar uma sequência de vitórias.

A equipe está invicta há 17 partidas contra o time de Novo Horizonte. A última derrota foi em 1991, quando o técnico palmeirense era Nelsinho Baptista, pai do atual treinador do rival, Eduardo Baptista. O duelo mais recente foi a semifinal do Paulistão 2024, com vitória do time alviverde por 1 a 0, com gol de Endrick.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X NOVORIZONTINO

PALMEIRAS – Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Benedetti e Naves; Mayke, Maurício, Aníbal Moreno e Caio Paulista; Facundo Torres, Thalys e Luighi. Técnico: Abel Ferreira.

NOVORIZONTINO – Jordi; Renato Palm, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga, Luís Oyama, Willian Farias e Waguininho; Marlon, Pablo Dyego e Pedro Balotelli. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote.

HORÁRIO – 20h30.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri.