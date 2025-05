Palmeiras recebe Bolívar e mira posto de melhor campanha da fase de grupos da Libertadores

Classificado e garantido na primeira posição do Grupo G, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira, às 19h, no Allianz Parque, para enfrentar o Bolívar de olho na disputa pela melhor campanha da fase de grupos que garante a decisão dos mata-matas em casa até a semifinal.

Com quatro vitórias em quatro jogos, o Palmeiras tem 12 pontos. São Paulo e os argentinos Central Córdoba, Racing e River Plate também aparecem cotados ao posto de melhor time desta fase.

Enquanto o time alviverde destoa no Grupo G, os demais integrantes lutam pela classificação palmo a palmo. O Bolívar é o lanterna, com três pontos e precisa ao menos do empate para continuar na briga por um lugar nas oitavas. O Cerro Porteño é o segundo colocado, com sete pontos, e já venceu o terceiro, Sporting Cristal, no Peru, nesta rodada por 1 a 0. Os peruanos somam quatro pontos.

Abel Ferreira deve promover alterações na equipe titular aproveitando o status da equipe na Libertadores. Atletas que estão voltando de lesão e somam poucos minutos em campo nas últimas semanas podem aparecer entre os 11. É o caso, por exemplo, de Raphael Veiga, Maurício e Marcos Rocha.

Felipe Anderson, reserva no Choque-Rei de domingo, pode voltar também. “Assim como eu, outros jogadores também voltaram e estão agregando muito em todos os aspectos. É a certeza de que estamos fazendo um bom trabalho, de que temos de continuar acreditando nisso”, disse o meia-atacante.

Acertar as finalizações no alvo tem sido uma das dificuldades que o Palmeiras está enfrentando nos jogos em que domina os adversários na posse de bola. Contra o São Paulo, das 17 tentativas de finalização, apenas quatro foram na direção do gol. Diante do Vasco, foram apenas dois chutes no alvo em 16 conclusões. Número semelhante foi observado frente ao Bahia: 21 chutes, dois no gol.

Sem conseguir calibrar a pontaria, o Palmeiras tem se valido da boa fase de Vitor Roque. O camisa 9 desencantou e marcou três gols nos três últimos compromissos alviverdes. Suplente no clássico, ele está à frente de Flaco López na disputa pela titularidade nesta quinta.

Vice-líder do Campeonato Boliviano, o Bolívar teve de lidar nos últimos dias com uma notícia preocupante. Um dos principais integrantes do elenco, o meia Ramiro Vaca foi suspenso pela Conmebol preventivamente por suposto doping, acusado após a derrota para o Sporting Cristal na rodada passada.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x BOLÍVAR

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha (Giay), Bruno Fuchs, Murilo (Gómez) e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Vitor Roque e Mauricio (Facundo Torres). Técnico: Abel Ferreira.

BOLÍVAR – Cordano; Yomar Rocha, Torrén, Jairo Quinteros e José Sagredo; Justiniano, Melgar e Robson Matheus; Patito Rodríguez (Fábio Gomes), Dorny Romero e Jhon Velásquez. Técnico: Flavio Robatto.

ÁRBITRO – Maximiliano Ramírez (ARG).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).