Palmeiras recebe Athletico-PR disposto a reproduzir no Brasileirão o desempenho da Libertadores

Em evolução no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem, neste domingo, um teste duro pela frente. Na Arena Barueri, enfrenta o Athletico-PR, líder da competição nacional depois de cinco rodadas. O duelo é válido pela sexta rodada do torneio e a bola rola às 16 horas no estádio em Barueri, que recebe mais um duelo do time de Abel Ferreira porque o Allianz Parque recebeu a apresentação do cantor britânico Louis Tomlinson e não houve tempo hábil para a desmontagem do palco.

O jogo também marca o reencontro do técnico Cuca com o Palmeiras. O treinador vive, no comando do time paranaense, situação semelhante a que passou no clube paulista em 2016. Sob seu comando, o time alviverde voltou a ser campeão brasileiro depois de 22 anos. À frente da equipe do Paraná, tenta, agora, acabar com um jejum de 23 anos sem conquistar o troféu do torneio mais importante do País.

O Palmeiras tem oito pontos no Brasileirão fruto de duas vitórias e dois empates, e quer deslanchar no campeonato em que busca o terceiro título consecutivo e o 13º no geral.

Abel quer que seu time seja tenha no Brasileirão o mesmo desempenho ofensivo que tem tido na Libertadores. Quinta-feira passada, foi ao Centenário, em Montevidéu, no Uruguai,, e massacrou o Liverpool por 5 a 0. Mas no torneio nacional, a equipe marcou apenas três gols em cinco partidas.

“Futebol é como Formula 1, cada jogo é como uma pista diferente, não somos o melhor ataque, mas somos uma das melhores defesas”, constatou. “Parabéns para quem está com ataques melhores, mas é um aspecto que vamos melhorar e sempre treinaremos a finalização para ter calma quando as oportunidades surgem. Uma equipe de futebol esta em constante melhora”.

O Athletico-PR lidera o torneio, com 10 pontos. Seu desafio é vencer a primeira partida fora de sua casa, a Ligga Arena, onde conquistou todas suas três vitórias. Na condição de visitante, perdeu do Grêmio em Porto Alegre e empatou com o Juventude em Caxias.

O desgastante calendário deve fazer com que Abel Ferreiro rode o elenco e mude algumas – não muitas – peças, como tem feito. Certo é que o zagueiro Murilo, suspenso depois de levar o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá, é desfalque. Luan deve ser o seu substituto e formar a dupla de zaga com Gustavo Gómez.

No meio de campo, o volante Aníbal Moreno não terminou a partida com o Liverpool, do Uruguai, por causa de um problema no olho após uma dividida pelo alto, mas treinou normalmente nos dois dias que antecederam a partida e a tendência é de que esteja à disposição.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ATHLETICO-PR

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga (Lázaro); Estêvão, Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ATHLETICO-PR – Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Marcão (Gamarra) e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli; Cuello, Julimar e Pablo. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO- Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).