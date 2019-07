Palmeiras reage e empata com Godoy Cruz (2-2) na ida das oitavas da Libertadores

O Palmeiras arrancou um empate em 2 a 2 fora de casa contra o argentino Godoy Cruz no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2019 disputada nesta terça-feira no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

O atacante uruguaio Santiago García (6 e 28) marcou os gols da equipe argentina, enquanto que Felipe Melo (34) e o colombiano Miguel Borja (58) empataram para o time paulista.

Além dos quatro gols, o goleiro Weverton, de Palmeiras, defendeu um pênalti cobrado por Santiago García (38).

Em uma partida movimentada do início ao fim, o Godoy Cruz surpreendeu a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari logo no começo do jogo, mas o time alviverde se recuperou a tempo, garantiu o empate e volta ao Brasil com um ponto valioso pela maneira como foi conquistado e com dois gols fora de casa que podem pesar na partida de volta.

A revanche será disputada na próxima terça-feira no Allianz Parque em São Paulo, e quem avançar vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre o Grêmio e o paraguaio Libertad.

str/cl/aam