Palmeiras reage e empata com Godoy Cruz (2-2) na ida das oitavas da Libertadores

O Palmeiras arrancou um empate em 2 a 2 fora de casa contra o argentino Godoy Cruz no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2019 disputada nesta terça-feira no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

O atacante uruguaio Santiago García (6 e 28) marcou os gols da equipe argentina, enquanto que Felipe Melo (34) e o colombiano Miguel Borja (58) empataram para o time paulista.

Além dos quatro gols, o goleiro Weverton, de Palmeiras, defendeu um pênalti cobrado por Santiago García (38).

Em uma partida movimentada do início ao fim, o Godoy Cruz surpreendeu a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari logo no começo do jogo, mas o time alviverde se recuperou a tempo, garantiu o empate e volta ao Brasil com um ponto valioso pela maneira como foi conquistado e com dois gols fora de casa que podem pesar na segunda e decisiva partida.

A revanche será disputada na próxima terça-feira no Allianz Parque em São Paulo, e quem avançar vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre o Grêmio e o paraguaio Libertad.

– Surpresa –

A equipe argentina assumiu o controle do jogo logo no início com uma movimentação intensa e abriu o placar por meio de uma cabeçada de García, que ganhou no alto de Gómez e desviou por entre as mãos de Weverton após um cruzamento de Andrada e uma grande assistência de Brunetta.

Com uma equipe formada por muitos jogadores jovens, de pouca ou nenhuma experiência neste tipo de duelo, o Godoy Cruz colocou em apuros um Palmeiras apático, que tentou reagir e quase empatou em uma cabeçada de Borja, mas o goleiro Mehring salvou espalmando uma bola que ia no ângulo direito.

O Palmeiras passou a assumir a posse de bola, tocando com paciência em busca de espaços diante de um Godoy Cruz que desacelerou e decidiu jogar no contra-ataque, com lançamentos para o uruguaio García, que venceu várias vezes o duelo no mano a mano com o paraguaio Gómez.

A equipe de Felipão esteve mais uma vez perto de empatar em uma chegada de Raphael Veiga, mas a finalização do volante, livre de marcação, saiu alta demais.

O Godoy Cruz ampliou aos 28 minutos, em uma grande jogada de Bullaude. Ele deu um belo passe para García, que entrou pela direita e venceu Weverton com um potente disparo junto à primeira trave.

O Palmeiras se aproximava de um desastre mas depois de tanto insistir conseguiu diminuir por meio de uma cabeçada de Felipe Melo após uma saída errada de Mehring.

Com o jogo aberto, o Godoy Cruz teve uma ótima chance de recuperar a vantagem por meio de um pênalti bem marcado por Wilmar Roldán de Gómez em García, mas o atacante chutou fraco e no meio facilitando a defesa de Weverton com o pé direito.

– Palmeiras reage –

Scolari mexeu no time no segundo tempo, colocando Dudú no centro do ataque e Veiga na ponta e com isso o Palmeiras começou a cercar a área adversária com mais frequência.

Em um dos lances perigosos, Willian assustou com uma jogada pelo centro, mas seu chute saiu torto.

Em seguida, Felipe Melo voltou a ganhar na bola alta e obrigou Mehring a fazer uma defesa salvadora. Mas o Godoy Cruz deixava vários espaços até que veio o gol de empate. Luan tocou pelo meio para Borja, que ganhou de Varela e definiu rasteiro na saída apressada do goleiro.

Ainda restavam 30 minutos mas o Godoy Cruz não conseguiu recuperar o jogo da primeira meia hora.

Enquanto isso o Palmeiras começou a dar sinais de que estava satisfeito com o resultado, em uma reta final que teve uma boa chance de Brunetta salva por Weverton e um tiro livre de Dudú que Mehring salvou no ângulo direito.

O empate acabou sendo um resultado justo em uma partida movimentada. O Palmeiras, que se mostrou vulnerável, conseguiu reagir com sua experiência e vai levar uma boa vantagem para o jogo de volta em casa, diante de sua torcida.

str/cl/aam