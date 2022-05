Palmeiras quer repetir desempenho da Libertadores no Brasileirão para deslanchar

Soberano na Libertadores, da qual é o atual bicampeão e na qual já garantiu com duas rodadas de antecedência sua vaga no mata-mata, o Palmeiras quer repetir no Brasileirão o desempenho mostrado no torneio continental. Neste domingo, às 16h, o adversário é o Fluminense, e a meta é engrenar depois de um início irregular.





A equipe comandada por Abel Ferreira soma cinco pontos no certame nacional, fruto de uma vitória sobre o Corinthians e dois empates com Goiás e Flamengo. Na única vez em que atuou no Allianz Parque na competição, foi derrotado pelo Ceará em seu jogo de estreia. O Fluminense também ainda não conseguiu deslanchar e tem quatro pontos.

O Allianz Parque, aliás, pode ser palco de uma noite especial para o Palmeiras. O time quer alcançar neste domingo a sua vitória de número 150 na arena, inaugurada em 2014. O retrospecto atual é de 230 jogos, 149 vitórias, 43 empates, 38 derrotas, 436 gols marcados e 180 gols sofridos. Dudu é o jogador com mais triunfos no estádio (108), e Abel é o treinador que mais venceu (33).

A ideia é apresentar no Brasileirão o futebol jogado na Libertadores. No campeonato sul-americano, o Palmeiras atropelou seus rivais mesmo com reservas em três dos quatro compromissos e ostenta números impressionantes, com recordes quebrados e a classificação às oitavas assegurada pelo sexto ano seguido.

“Jogamos em casa e vamos tentar repetir o que temos feito na Libertadores. Nosso time em cada jogo tem um plano e temos de segui-lo para buscar sempre a vitória”, disse o capitão Gustavo Gómez. Em meio ao rodízio promovido por Abel para atenuar o desgaste físico e mental, o zagueiro paraguaio não tem tido descanso é quem mais joga como titular de forma consecutiva: 12 vezes.

“Temos de manter o mesmo foco e concentração que estamos tendo (na Libertadores) para conseguir a vitória dentro da nossa casa”, enfatiza o defensor”, reiterou Murilo, parceiro de zaga de Gómez.

Luan ainda se recupera de lesão grave na coxa, sofrida há quase três meses, e Jailson, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, são as baixas. Gabriel Veron trata um edema na coxa e também deve ser ausência.

O duelo marcaria o reencontro do Palmeiras com Felipe Melo, mas é improvável que o experiente volante esteja apto para jogar. Embora esteja recuperado de lesão no joelho e já treina há alguns dias, o atleta ainda precisa de mais um tempo antes de retornar. Ele não joga há mais de um mês, desde o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca.