Palmeiras quer fazer história diante do Chelsea e conquistar inédito título mundial

O Palmeiras vai tentar surpreender o Chelsea neste sábado, em Abu Dhabi, na final do Mundial de Clubes (às 13h30, horário de Brasília), com o objetivo de conquistar seu primeiro título do Mundial de Clubes, após vencer a Libertadores da América.

Mas depois da derrota na final de 2012 contra outro time brasileiro, o Corinthians, os atuais vencedores da Liga dos Campeões da Europa buscam ansiosamente seu primeiro título mundial. E exatamente desde aquela edição que todos os campeões mundiais foram clubes europeus.

“O Palmeiras vai dar tudo de si (…) É uma oportunidade de enfrentar um time europeu. Para eles é importante. Eles virão atrás de nós. Devemos estar preparados”, alertou o meia ítalo-brasileiro dos ‘Blues’, Jorginho.

Atual bicampeão da Copa Libertadores, o Palmeiras de Abel Ferreira sonha em escrever seu nome na lista de vencedores do Mundial de Clubes, ao lado de Corinthians, São Paulo e Inter de Porto Alegre.

Na terça-feira, o ‘Verdão’ derrotou o campeão africano Al-Ahly (2-0) na semifinal, se vingando da disputa pelo terceiro lugar no ano passado em que perdeu para os egípcios.

O Palmeiras está vários degraus acima do Al Hilal, da Arábia Saudita, contra quem o Chelsea só conseguiu vencer por 1 a 0 na quarta-feira para se classificar para a final.

Além disso, o campeão sul-americano terá o apoio de milhares de torcedores nas arquibancadas do estádio Mohammed Bin Zayed.

– Chelsea ‘favorito’ –

“Nós assistimos ao jogo Al Hilal-Chelsea juntos, todo o elenco. Acho que os sauditas impuseram o jogo deles, mas o Chelsea chegou à final e, como todo mundo fala, acho que eles são os favoritos”, disse o zagueiro uruguaio Joaquin Piquerez.

Se durante uma hora os ‘Blues’, mesmo sem brilhar, pareciam ter controlado o jogo com um gol de vantagem, tiveram alguns problemas no final do confronto, com o goleiro espanhol Kepa evitando maiores males.

“É o nosso maior problema, não matamos jogos quando temos oportunidade e depois temos problemas”, admitiu o meia croata Mateo Kovacic.

“O Palmeiras é uma grande equipe, com jogadores muito bons, agressivos e com uma torcida incrível. Será um jogo difícil”, avaliou o ex-jogador do Real Madrid.

A principal incógnita no momento na equipe do Chelsea é a presença ou não de Thomas Tuchel na beira do campo. O técnico alemão teve que acompanhar a semifinal de Londres por ter contraído a covid-19.

Mason Mount e N’Golo Kanté, que foram poupados na quarta-feira, podem ser titulares, enquanto a volta do vencedor da Copa de África, Edouard Mendy, ameaça Kepa.

O Mundial de Clubes é a última grande competição que falta para os londrinos, que querem evitar uma nova derrota como a sofrida contra o Corinthians (1-0) há dez anos em Yokohama.

“Perder em 2012 foi muito doloroso, é a única competição que o clube nunca ganhou. Acho que vencê-la pela primeira vez seria algo grandioso”, afirmou dias atrás o jogador espanhol César Azpilicueta, que viveu aquela derrota.

Embora a corrida pelo título da Premier League tenha acabado para o Chelsea, um primeiro título mundial no sábado presumivelmente garantiria a Tuchel sua continuidade no comando do time na próxima temporada.

Tuchel, que perdeu a semifinal devido a um teste positivo para covid-19, está recuperado e viajou para poder estar na final.

Horas antes (10h30, horário de Brasília), Al Hilal e Al-Ahly vão tentar conquistar o terceiro lugar no pódio.

hap/ama/chc/iga/dr/aam

Saiba mais