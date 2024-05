Palmeiras quer esquecer má fase no Brasileirão e garantir vaga nas oitavas da Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 7:30 Para compartilhar:

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, em busca da classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores. A missão contra o Independiente del Valle, do Equador, não é complicada. Basta um empate para o time alviverde confirmar a vaga e, de quebra, a liderança do Grupo F. Até mesmo uma derrota pode alçar o Palmeiras às oitavas de final. Para isso, o San Lorenzo não poderia vencer o Liverpool, na quinta-feira.

A má fase no Campeonato Brasileiro não interferiu, até aqui, no desempenho da equipe na Libertadores, líder da chave, com 10 pontos. Os demais concorrentes somam quatro pontos cada. Com virada épica sobre o Del Valle e goleada em duelo com o Liverpool, o Palmeiras não tem de que se queixar na competição continental. Os comandados de Abel Ferreira terão à disposição o Allianz Parque, após o estádio ser utilizado para mais um evento musical.

Diante da situação confortável na Libertadores, Abel pode fazer modificações na equipe titular. No entanto, Endrick, Mayke e López – suspensos pelo Brasileirão pelo terceiro cartão amarelo – não devem ter folga. Murilo, ausente pelo mesmo motivo na derrota para o Athletico-PR, também pode retomar sua posição.

Diferentemente da Arena Barueri, em que o desempenho da equipe cai, no Allianz Parque, o Palmeiras sustenta invencibilidade em 2024. A equipe não quer se abalar com o tropeço do fim de semana no Nacional e busca recuperar o bom futebol.

“Somos maduros o suficiente para entender que não dá para dar desculpas e sim procurar sempre melhorar. Que possamos daqui para a frente aprender com a derrota do passado para já dar uma resposta, fazer um bom jogo e sair com a vitória”, disse o goleiro Weverton.

O Palmeiras tem acumulado más atuações nos últimos meses. Nem mesmo o título do Campeonato Paulista camuflou os problemas da equipe de Abel Ferreira. O diagnóstico do treinador é que o cansaço de alguns atletas afeta diretamente a capacidade criativa da equipe. Esse bloqueio impede o time de articular boas jogadas e ir às redes com a frequência devida.

Pelo lado da equipe equatoriano a situação é inversa. Enquanto o Del Valle vai bem no torneio nacional, corre riscos na Libertadores. O time lidera a primeira etapa do campeonato local com quatro vitórias seguidas. A última, no fim de semana, foi de virada sobre o El Nacional, fora de casa, atuando com maioria de reservas. O jovem Kendry Páez, negociado com o Chelsea por mais de R$ 100 milhões, foi o destaque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X INDEPENDIENTE DEL VALLE

PALMEIRAS – Weverton; Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Luís Guilherme); Estêvão, Endrick e López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

INDEPENDIENTE DEL VALLE – Ramírez; Fernández, Carabajal, Schunke e Caicedo; Ortiz e Zabala; Renato Ibarra, Kendry Páez e Romario Ibarra; Hoyos. Técnico: Javier Gandolfi.

ÁRBITRO – Alexis Herrera (VEN).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).