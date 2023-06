Palmeiras quer encerrar série de derrotas contra Bolívar para ser 1º do grupo na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 6:00 Compartilhe

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira vivendo um momento de turbulência. Derrotado nas duas últimas partidas do Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira jogará no Allianz Parque contra o Bolívar pela Libertadores pressionada. Para avançar para as oitavas de final como líder da chave, o time paulista precisa voltar a vencer.

O Palmeiras viveu uma situação pouco comum nas duas últimas vezes em que atuou. Pela primeira vez desde 2021, o time completou duas partidas seguidas sem marcar um gol. Apesar do resultado ruim, o zagueiro Luan analisou a atuação da equipe e valorizou o desempenho dentro de campo.

“Foram dois resultados ruins, mas nosso desempenho foi bom. Tentamos, chegamos, incomodamos… Não conseguimos colocar a bola lá dentro e, em duas falhas, tomamos um gol em cada jogo. Temos que continuar acreditando no processo, acreditando no nosso dia a dia e focarmos no que controlamos, que são os nossos treinamentos, nossos descansos, nossa alimentação, e as coisas vão voltar ao caminho”, garante o zagueiro.

Na última partida pela Libertadores, o Palmeiras tomou um susto no Allianz Parque. Após um primeiro tempo ruim, o time paulista foi para o intervalo perdendo por 2 a 0 para o Barcelona de Guayaquil e contou com grande segundo tempo para virar o jogo e seguir com chances de ser líder da chave. Sabendo da importância da partida, Luan vê a presença do torcedor como essencial para o apoio da equipe durante os 90 minutos.

“Nesta quinta-feira, temos um grande jogo em casa e quero convidar nossa torcida. Sabemos que somos muito mais fortes quando os torcedores estão do nosso lado, nos apoiando. Contra o Barcelona (virou para 4 a 2 após 2 a 0 contra), foi uma prova disso, Precisamos deles e eles estavam ali nos empurrando durante os 90 minutos para virarmos o jogo. Contamos com a presença em grande número e todos somos um.”

EMBALADO

Líder da grupo C da Libertadores e único time de seu país nas oitavas de final da competição, o Bolívar chega para a partida embalado. Sem perder há cinco partidas, com cinco vitórias e um empate, a equipe vem mostrando nas partidas algo que não se via dos times bolivianos em edições anteriores da competição continental.

Contando com a altitude de 3.600m em La Paz, o Bolívar fez o que se esperava e venceu os três jogos que fez como mandante na Libertadores. Além disso, a equipe mostrou bom futebol como visitante e superou o Cerro Porteño para chegar aos 12 pontos e poder decidir a liderança contra o Palmeiras no Allianz Parque.

