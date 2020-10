Palmeiras quebra jejum no Brasileiro e bate o Atlético-GO fora de casa Verdão não vencia há quatro partidas no campeonato e contou com gols de Luiz Adriano, duas vezes, e Wesley, para garantir os três pontos com um 3 a 0 diante do Dragão

Depois de quatro jogos sem vitória no campeonato, o Palmeiras quebrou o jejum e bateu o Atlético-GO por 3 a 0, em Goiânia, pela 18ª rodada do Brasileirão-2020. Com dois gols de Luiz Adriano e um de Wesley, o Alviverde conquistou os três pontos e se aproximou do G6 da competição. Agora o foco é a partida de ida das oitavas da Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino.

O primeiro tempo começou equilibrado, mas a primeira chance foi Verdão, quando Rony cruzou para Zé Rafael e o meio-campista chutou longe do gol, por cima do travessão. Em seguida, o Dragão passou a tentar se impor e conseguiu um pouco mais de volume de jogo, enquanto os visitantes passaram a esperar um erro para buscar um contra-ataque em velocidade com seus ponteiros.

Pouco depois de Felipe Melo fazer uma interceptação precisa na grande área, o Palmeiras aproveitou vacilo da equipe adversária para abrir o placar. Baralhas e Dudu se atrapalharam na intermediária de ataque do Atlético-GO e a bola sobrou para Wesley, que partiu em velocidade em direção ao gol, sem ser ameaçado com marcação e tocou na saída de Jean, entre as pernas do goleiro.

Em seguida, quase o Verdão tomou o empate, quando Zé Roberto tocou de calcanhar para Chico, que chutou cruzado para grande defesa de Weverton. A partir daí, o Dragão colocou mais volume de jogo diante do adversário recuado e sem saída e o Alviverde ainda tentava aproveitar os erros dos mandantes no campo de defesa, mas sem conseguir colocar a bola na rede novamente. Em lance de três contra um, o time paulista desperdiçou grande chance.

No minutos finais da primeira etapa, o Atlético-GO tentou sufocar os palmeirenses, porém Weverton e Felipe Melo estavam lá para salvar. E quando o goleiro e o zagueiro não estavam, foi a trave que impediu o empate, em falta cobrada por Chico. Os visitantes ainda tiveram uma oportunidade de ampliar, quando Rony fez boa jogada individual, saiu na cara do gol, mas Jean defendeu.

Após o intervalo, o jogo demorou a engrenar, apesar de o Dragão tentar voltar com uma pressão inicial para buscar o empate dentro de casa. Logo depois de uma chance perdida por Zé Roberto, o goleiro Jean fez uma bobagem na saída de bola e entregou no pé de Luiz Adriano, que teve reação rápida e concluiu para o gol, ampliando o placar para 2 a 0 aos nove minutos do segundo tempo.

Com a desvantagem no marcador, o Atlético-GO foi atrás com tudo para buscar o gol de honra. Janderson fez uma boa jogada individual pela direita e finalizou, mas Weverton novamente pegou. Na sequência do lance, Felipe Melo, em grande atuação, retomou a posse de bola. Chico ainda tentou uma finalização minutos depois, porém a bola explodiu na zaga palmeirense, sem perigo.

De olho nos contra-ataques, o Verdão chegou ao terceiro gol. Gabriel Menino recebeu passe na lateral direita e cruzou rasteiro para área, onde encontrou Luiz Adriano, que finalizou de primeira, no alto, sem chance para Jean. Foi o segundo do centroavante na partida, que vinha de um jejum de tentos na temporada. O Atlético-GO tentou responder em seguida com Dudu, que isolou.

Mesmo com a grande diferença no placar, o Dragão continuou em busca de um gol de honra e criou algumas chances de balançar a rede, principalmente com Chico, que finalizou duas vezes para fora do gol. Enquanto isso, Rony teve duas oportunidades de fazer o seu, porém chutou as duas para fora da meta de Jean. Lucas Lima ainda arriscou um chute colocado e acertou a trave.

Com o resultado, o Palmeiras vai a 25 pontos na tabela do Brasileirão, subindo para a sétima posição. O próximo compromisso alviverde será na próxima quinta-feira, às 19h, diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Atlético-GO permanece com 22 pontos, na 10ª posição e vai enfrentar o Internacional, também pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, às 19h, atuando como mandante.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 3 PALMEIRAS

Local: Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO)

Data-Hora: 25/10/2020 – 16h

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Wagner Reway (PB)

Público/renda: Portões Fechados

Cartões amarelos: Janderson (AGO) Gustavo Scarpa, Rony, Raphael Veiga e Luan (PAL)

Cartões vermelhos: –

Gols: Wesley (19’/1ºT) (0-1), Luiz Adriano (9’/2ºT) (0-2), Luiz Adriano (19’/2ºT) (0-3)

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu (Arnaldo, 33’/2ºT), João Victor, Éder e Nicolas (Natanael, aos 14’/2ºT); Baralhas (Matheus Vargas, aos 14’/2º), Marlon Freitas e Chico; Janderson, Gustavo Ferrareis (Matheuzinho, aos 22’/2ºT) e Zé Roberto (Júnior Brandão, aos 22’/2ºT). Técnico: Eduardo Souza.

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Felipe Melo e Viña; Patrick de Paula (Ramires, aos 36’/2ºT), Zé Rafael e Raphael Veiga (Lucas Lima, aos 27’/2ºT); Rony (Gabriel Silva, aos 46’/2ºT), Wesley (Gustavo Scarpa, aos 36’/2ºT) e Luiz Adriano (Willian, aos 27’/2ºT). Técnico: Andrey Lopes.

